Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este lunes 1 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 1 DE JUNIO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la República, José María Balcázar, aún no registra actividades, pero viene destacando algunos logros obtenidos durante sus primeros 100 días de gestión.

Se utilizó la cuenta oficial de ‘X’ para destacar que el Gobierno de Balcázar “fortalece las oportunidades laborales y las acciones para reducir la informalidad en el país, mediante servicios de empleo, capacitaciones y estrategias que permitan a más peruanos acceder a un trabajo digno y formal”.

Por otro lado, se destacó que la actual gestión “continúa impulsando proyectos de electrificación rural en Loreto y brindando apoyo directo a miles de taxistas mediante descuentos en GNV”, en beneficio de taxistas y las familias peruanas.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el jefe de Estado todavía no registra reuniones de trabajo oficiales este lunes 1 de junio.

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