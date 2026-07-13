Cyber Wow en la Ripley App: COMENZARON las ofertas hasta el 16 de Julio

El Cyber Wow del 2026 ya está en marcha. Desde el 13 y hasta el 16 de julio, Ripley se suma a este esperado evento online con miles de ofertas de hasta 70% de descuento en moda, zapatillas, belleza, televisores, celulares, laptops, línea blanca, muebles y más.

¡Hora de renovar tu TV! Este Cyber Wow marca el inicio de la temporada de compras del año, convirtiéndose en la oportunidad perfecta para renovar tu TV, equipar tu hogar o darte ese gusto pendiente.

Además, podrás acceder a beneficios adicionales al pagar con Tarjeta Ripley, lo que hace que la experiencia de compra sea aún más conveniente.

Aprovecha ahora, porque este Cyber Wow ya comenzó y es el momento ideal para comprar inteligente y aprovechar las mejores oportunidades del año.

Tecnología con grandes oportunidades

Los amantes de la tecnología ya pueden aprovechar una amplia variedad de ofertas en productos como televisores con hasta 60% de descuento, laptops con hasta 40% de descuento, celulares Samsung con hasta 40% de descuento y tablets con hasta 50% de descuento.

Es el momento perfecto para actualizar tu smartphone, mejorar tu entretenimiento en casa o invertir en herramientas para el trabajo o estudio.

Electrohogar para renovar tu espacio

Si estás pensando en equipar o renovar tu hogar, durante el Cyber Wow encontrarás ofertas en línea blanca y pequeños electrodomésticos de marcas reconocidas.

Refrigeradoras con hasta 50% de descuento, lavadoras con hasta 50% de descuento, cocinas con hasta 35% de descuento, aspiradoras y más ya están disponibles para ayudarte a mejorar tu día a día con productos funcionales y duraderos.

Hogar y decoración con estilo

El Cyber Wow también es una excelente oportunidad para transformar tus espacios. Encuentra muebles con hasta 70% de descuento, además de opciones en terrazas y dormitorios con diseños modernos y funcionales.

Ya sea que busques renovar tu sala, comedor o dormitorio, podrás acceder a múltiples opciones con envío gratis en modelos seleccionados y beneficios adicionales al pagar con Tarjeta Ripley.

Zapatillas y calzado en tendencia

Las zapatillas siguen siendo un básico infaltable. Durante este evento, encontrarás una gran variedad de modelos de marcas reconocidas como Adidas con hasta 40% de descuento, Puma con hasta 40% de descuento, Nike con hasta 40% de descuento, New Balance desde S/159 y Skechers con hasta 40% de descuento.

Además, también habrá opciones en sandalias y calzado de temporada, ideales para renovar tu estilo con propuestas cómodas y actuales.

Perfumes y belleza para todos los estilos

Este Cyber Wow también es una gran oportunidad para descubrir o renovar tu colección de perfumes, con hasta 60% de descuento en perfumes para mujer y para hombre.

Encuentra fragancias de marcas reconocidas como Carolina Herrera con hasta 50% de descuento y Jean Paul Gaultier con hasta 40% de descuento, además de propuestas internacionales y perfumes árabes desde S/99.

Ideal para quienes buscan destacar su estilo personal con aromas únicos para cada ocasión.

Juguetería y entretenimiento

El evento también incluye ofertas de hasta 60% de descuento en juguetes de marcas populares como Hot Wheels (hasta 50% de descuento), Barbie, Lego, Play Doh y más. Una excelente oportunidad para sorprender a los más pequeños o aprovechar promociones en productos de ToysRUs.

Además, podrás acceder a beneficios adicionales al pagar con Tarjeta Ripley durante el evento.

Compra fácil desde la App Ripley

Descarga la App Ripley y disfruta de una experiencia de compra más rápida y personalizada. Accede a beneficios exclusivos como envíos en productos seleccionados, cupones en distintas categorías y una navegación más ágil.

Además, podrás recibir tus compras en tiempo récord, incluso el mismo día en productos seleccionados.

¡No te pierdas el Cyber Wow en Ripley!

Hasta el 16 de julio de 2026, descubre miles de productos con ofertas especiales por tiempo limitado en Ripley.

No esperes más: revisa tu lista de deseos y aprovecha los beneficios adicionales al pagar con Tarjeta Ripley.

Aún quedan días para aprovechar esta gran oportunidad de mitad de año y comprar mejor, renovando todo lo que necesitas. ¡No lo dejes pasar!