Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este lunes 22 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 22 DE JUNIO

El presidente de la República, José María Balcázar, aún no registra actividades oficiales. El último domingo, con motivo del Día del Padre, el Regimiento de Caballería “Mariscal Domingo Nieto”, llevó a cabo el tradicional Cambio de Guardia a Caballo en Palacio de Gobierno. La Presidencia de la República extendió un afectuoso saludo a todos los padres del país, destacando su ejemplo, responsabilidad y permanente vocación de servicio.

Se debe tener en cuenta que el jefe de Estado estuvo en Cusco el último fin de semana, donde participó en la presentación del helicóptero Mi-17 “Cusco”, incorporado en el marco del convenio entre el Gobierno Regional del Cusco y la Fuerza Aérea del Perú. También supervisó la culminación de la infraestructura y equipamiento del Hospital Antonio Lorena. Esta gran obra beneficiará a más de 500 mil habitantes de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y Puno.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo dos reuniones de trabajo durante la mañana. Primero se reunió con la ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, y con Yonny Narciso Ramirez Aguilar, director de Inteligencia Nacional.

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