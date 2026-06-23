Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este martes 23 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 23 DE JUNIO

El presidente de la República del Perú, José María Balcázar, junto al presidente del Consejo de Ministros y los titulares de Defensa y Educación, acudirán a la región San Martín para cumplir una agenda de trabajo enfocada en el cierre de brechas sociales.

Se debe tener en cuenta que el jefe de Estado estuvo en Cusco el último fin de semana, donde participó en la presentación del helicóptero Mi-17 “Cusco”, incorporado en el marco del convenio entre el Gobierno Regional del Cusco y la Fuerza Aérea del Perú.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, aún no tiene agendadas visitas para el día de hoy.

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