Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | Este martes 26 de mayo, la Presidencia de la República realizó actividades oficiales. A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia se conocieron los detalles de la agenda del jefe de Estado. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 26 DE MAYO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la República, José María Balcázar, aún no tiene actividades registradas. El último fin de semana, el jefe de Estado estuvo por el norte del país realizando actividades oficiales. Desde la cuenta de Presidencia enviaron un mensaje de solidaridad y compromiso por el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Tras ello, la cuentas oficiales de Presidencia no han dado a conocer de más actividades.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el jefe de Estado no registra visitas. El día lunes sí recibió en Palacio a congresistas de la República y sostuvo reuniones de trabajo con algunos viceministros de Estado.

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