Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este miércoles 24 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 24 DE JUNIO

El presidente de la República, José María Balcázar, presidió la sesión de su Gabinete Ministerial en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para evaluar acciones prioritarias en seguridad ciudadana, fortalecimiento económico y prevención de desastres a nivel nacional. Durante la misma, el Ejecutivo analizó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. También se evaluó los planes de contingencia de entidades técnicas como el ENFEN, INDECI y CENEPRED para articular medidas inmediatas de prevención ante la proximidad del Fenómeno de El Niño 2026-2027.

En tanto, desde Presidencia se emitió un pronunciamiento donde se recuerda que cada 24 de junio el Perú celebra el Inti Raymi, una de las expresiones más emblemáticas de nuestra herencia ancestral. Esta festividad honra la grandeza de la cultura inca y nos invita a reencontrarnos con nuestras raíces, nuestra historia y el orgullo de pertenecer a una nación de riqueza cultural incomparable.

Por otro lado, desde Palacio de Gobierno emitieron un mensaje por el Día del Campesino: “Rendimos homenaje a quienes, con esfuerzo, dedicación y amor por la tierra, contribuyen cada día a la alimentación y el desarrollo de nuestro país. Su trabajo incansable es el corazón del campo peruano y un motivo de orgullo para todos los peruanos”.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, todavía no sostiene reuniones de trabajo. Se debe tener en cuenta que un día antes estuvo realizando actividades oficiales en Moyobamba.

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