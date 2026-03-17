José Zapata: Conoce el perfil del nuevo Ministro del Interior

El general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Zapata, juró este martes ante el presidente de la República, José María Balcázar, como nuevo Ministro del Interior en reemplazo de Hugo Begazo. Él integra el nuevo gabinete ministerial encabezado por Luis Arroyo, quien fue designado en sustitución de Denisse Miralles.

El nuevo titular del Interior, con 37 años de servicio efectivo en la institución policial, ya venía ejerciendo el cargo de Viceministro de Seguridad Pública. Al igual que los otros ministros, su juramentación en el cargo se desarrolló en la sede de Palacio de Gobierno.

Ha ocupado importantes cargos, como jefe de la Región Policial Lima, jefe de las Macro Regiones Policiales de Loreto y Ayacucho y director de Seguridad Ciudadana de la PNP.

Igualmente, ha sido director de Inspecciones de la Inspectoría General y jefe del Estado Mayor General de la PNP, en los cuales lideró procesos de fortalecimiento institucional, control interno, orden público y prevención del delito.

También cuenta con experiencia en gobiernos locales, donde se ha desempeñado como gerente de Seguridad Ciudadana.

ESTUDIOS ACADÉMICOS DE JOSÉ ZAPATA

José Zapata es Magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Administración y Ciencias Policiales; y en Gobernabilidad, además de especializaciones en planeamiento estratégico, gestión de indicadores, contrataciones públicas, inversión pública y seguridad pública.

El general PNP (r) ha realizado estudios de especialización en el extranjero en planeamiento y gestión estratégica de la seguridad pública en la Universidad Complutense de Madrid (España), y en operaciones conjuntas en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (Estados Unidos).

Además, ha sido condecorado con la “Medalla al Defensor de la Democracia”, en el grado de Caballero, mediante Resolución Suprema N.° 083-2025-PCM, en el año 2025.

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