Política

Congresistas consiguen las firmas para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Política
vsanchezc@latina.pe
Lo último. La congresista Susel Paredes informó que los parlamentarios alcanzaron las firmas para presentar la moción de censura contra el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, pues a través de una publicación en su cuenta de X, Paredes indicó lo que se viene en el Congreso de la República.

“Hemos conseguido ya las firmas de la moción de censura contra el ministro de Justicia, porque un protector de delincuentes no puede ser ministro de ninguna cartera. ¡Santivañez, otra vez, te vamos a censurar!”, escribió la parlamentario en una publicación.

