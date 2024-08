Más de S/400 mil: ¿cuánto dinero ha gastado el Mininter en defensa de sus ministros?

Desde que se instaló en diciembre de 2022, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha dispuesto el desembolso de S/418,320 del erario nacional para cubrir las defensas legales de las personas que lideraron el Ministerio del Interior. El más reciente se ha dado con el actual titular del sector, Juan José Santiváñez,.

El pasado 13 de agosto se aprobó que Santiváñez pueda contar con la asesoría de DCC Consultores SAC, que lo patrocinará en la investigación iniciada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima por abuso de autoridad y otra por negociación incompatible. Para ello se decidió que se le pague S/ 120 mil.

De la cifra mencionada, una primera parte corresponderá al concepto de honorarios (S/ 60,000) y otra por la comisión de éxito (S/ 60,000). Así, el Estudio de Abogados Caro y Asociados será el bufete que defienda al ministro Santiváñez de las indagaciones que en el Ministerio Público le abrieron por presuntamente tratar de querer desactivar la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú.

En el último programa «Punto Final» se difundieron audios entre -presuntamente- el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán de la Policía, Junior Izquierdo Yarlequé, apodado ‘Culebra’, en el que hablan sobre el supuesto pedido que la presidenta Dina Boluarte habría hecho para que se desactive la Diviac.

“A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, expresó el titular del Mininter. A lo añadió además que la jefa de Estado también le habría llamado la atención a Santiváñez por no cuestionar con mayor dureza al coronel Colchado en una entrevista concedida a ‘Punto Final’.

“Por eso a mí la tía me llamó. ‘¿Qué, cómo? ¿Cómo es posible? Usted debió decir que no, que es un policía politizado’”, refirió el funcionario del Ejecutivo.

OTROS GASTOS

No obstante, antes de Juan José Santiváñez también otros extitulares del MININTER buscaron acogerse a la Ley Servir que estipula que el Estado debe costear los servicios legales de los funcionarios que estuvieron y siguen en el Estado. El exministro del Interior, Rubén Vargas, solicitó en abril pasado acceder a este beneficio por el que se ha destinado la suma de S/ 150,000.

De otro lado, el exministro del Interior, Víctor Torres, también pidió que se le pueda pagar su defensa legal ante la investigación de la Fiscalía de la Nación por las muertes ocurridas durante las protestas sociales contra la gestión de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 a enero de 2023. Por ello, se dispuso que se desembolse S/ 148,320.