Los detalles del proyecto de ley que busca impedir que ministros censurados vuelvan al Gabinete

El regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete ministerial, tras haber sido censurado por el Congreso cuando ocupó la cartera del Interior, reavivó el debate en torno a los proyectos de ley que proponen prohibir que un ministro cuestionado vuelva a integrar el Consejo de Ministros durante el mismo periodo presidencial. La congresista Norma Yarrow pidió al Parlamento priorizar la discusión de su iniciativa para impedir estos casos.

¿QUÉ DICE EL PROYECTO DE LEY?

El Proyecto de Ley 3022/2022-CR, presentado por Yarrow en septiembre de 2022, propone modificar el artículo 132 de la Constitución para que un ministro censurado no pueda volver a ser designado en ninguna otra cartera mientras dure el mandato presidencial. Además, establece que los integrantes de un Consejo de Ministros censurado tampoco puedan integrar el gabinete que lo suceda.

Según el documento, la iniciativa busca reforzar la función de control político del Congreso y dar eficacia real a la figura de la censura. Actualmente, la normativa no impide que un ministro retirado por el Parlamento regrese en otra cartera, como sucedió con Santiváñez.

El proyecto argumenta que la censura expresa de manera clara las razones por las que un ministro debe ser removido y que, por tanto, el Ejecutivo no debería reincorporar a la misma persona en un nuevo cargo de alta responsabilidad. Además, señala que durante el periodo legislativo 2021-2026 se han registrado más casos de censura que en las dos décadas anteriores, lo que justificaría la necesidad de establecer mayores restricciones.

Yarrow sostiene que esta reforma no implicaría gasto público adicional y que, en cambio, fortalecería la transparencia y la idoneidad en las designaciones ministeriales. La parlamentaria plantea que los cambios se conviertan en una medida de garantía para asegurar que los reemplazos en el gabinete respondan a perfiles técnicos y no a decisiones políticas que desconozcan la voluntad del Congreso.

MÁS INICIATIVAS

No obstante, este no es el único proyecto que busca limitar el retorno de ministros censurados. Existe también una iniciativa de reforma constitucional que modifica el artículo 124 de la Carta Magna e incorpora el requisito de no haber sido censurado para ser designado ministro de Estado. Dicha propuesta, que reúne aportes de distintos especialistas, estuvo cerca de ser debatida en el Pleno, pero quedó pendiente en la agenda parlamentaria.