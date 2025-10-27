Juez Wilson Verástegui se inhibió de revisar fallo del TC que anuló caso Cócteles

Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad del caso Cócteles, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, el juez Wilson Verástegui decidió inhibirse del mismo.

Esta medida, señalada en la Resolución N.º 08 del Poder Judicial del 25 de octubre, fue tomada luego de que un reportaje periodístico vinculara al magistrado con el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, y con presuntos nexos con Fujimori Higuchi.

De esta manera, el juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional se habría visto motivado a apartarse del caso para “garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso”.

“Si bien es cierto el suscrito mantiene incólume la garantía de la imparcialidad en todos los procesos a mi cargo y la independencia al resolver controversias jurídicas; no obstante, estando a que conozco al señor Acuña Peralta (aunque no con la intensidad de gran amistad que se afirma en los medios periodísticos) y en tanto político al igual que la señora Fujimori Higuchi, podría generar dudas respecto a la imparcialidad que puedan perjudicar el normal desarrollo del proceso. Por lo que, a fin de garantizar pronunciamientos sin dudas de parcialidad, consideramos que resulta exigible mi apartamiento”, resaltó el juez Verastegui Gálvez.

Según el documento judicial, el caso será redistribuido aleatoriamente a otro juez de la Corte Superior Nacional.

La Sala Penal de Apelaciones revisará la inhibición para poder validar este procedimiento. Asimismo, se revisarán publicaciones periodísticas como anexos del mismo con la finalidad de robustecer el pedido sobre los motivos de su decisión.

