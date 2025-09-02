Julio Demartini es designado como nuevo asesor de Alta Dirección en la PCM

El exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes, asumirá un nuevo cargo en el Ejecutivo. Esta vez, fue designado como asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según lo confirma una resolución ministerial publicada el lunes 1 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

La disposición fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 216-2025-PCM, firmada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Con esta decisión, Demartini regresa al ámbito gubernamental tras su salida del Midis a inicios de año.

En el documento oficial se establece expresamente la designación de Julio Javier Demartini en el cargo de asesor dentro de la PCM.

SOBRE DEMARTINI EN EL MIDIS

Demartini dejó la dirección del Midis el pasado 31 de enero, siendo reemplazado por Leslie Urteaga. Su renuncia ocurrió en medio de cuestionamientos por el manejo de programas sociales de alimentación como Qali Warma, tras denuncias de intoxicación en escolares beneficiarios.

En diciembre de 2022, Demartini había asumido oficialmente como titular del Midis. Sin embargo, su gestión se vio afectada por un reportaje de Punto Final, que reveló que una empresa proveedora, Frigoinca, distribuyó conservas con carne de caballo, lo que provocó intoxicaciones en al menos 20 menores.

Las investigaciones por este caso motivaron la intervención de la Fiscalía, que abrió diligencias preliminares contra el entonces ministro. La hipótesis fiscal sostiene que habría favorecido a proveedores de los programas sociales del sector para los años 2024 y 2025.