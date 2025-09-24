Temas
Política

Julio Velarde es el líder con mejor reputación en el Perú en el 2025

Julio Velarde es el líder con mejor reputación en el Perú en el 2025
vsanchezc@latina.pe
El presidente del Banco de Central de Reserva del Perú , Julio Velarde, ocupó el primer lugar del ránking “Los 100 líderes con mejor reputación en el Perú en el 2025”. Esta elección fue elaborada por la consultora Merco y tras una intensa competencia, eligió a Velarde como el mejor líder en el Perú en este año.

El top 5 del ránking está conformado por: Carlos Añaños Jerí de Tiyapuy en el segundo lugar, Gastón Acurio de Acurio Restaurantes ocupó el tercer lugar, Gianfranco Ferrari de Credicorp y Carlos Rodríguez de Interbank se posicionaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

