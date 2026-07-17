Junta Preparatoria del Congreso bicameral se reunirá este viernes para continuar el proceso de instalación

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria para el proceso de instalación del Congreso bicameral, correspondiente al período parlamentario 2026-2031, se reunirá este viernes 17 de julio a partir de las 4:00 p. m. La sesión se realiza tras la instalación del órgano, ocurrida el miércoles en la sala Grau del Palacio Legislativo.

El encuentro permitirá realizar las primeras coordinaciones para encaminar las funciones que la Junta Preparatoria tiene asignadas de acuerdo con los reglamentos del Congreso.

Se trata de una tarea de gran responsabilidad, ya que, luego de más de 30 años, el Perú regresará a un sistema bicameral. Así lo explicó el titular de la Junta, el senador electo Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular: “El retorno del Senado deja de ser únicamente una reforma constitucional y se convertirá en una realidad institucional”.

Torres no prometió rapidez, sino calidad en las decisiones: “Las mejores decisiones no siempre son las más rápidas, sino aquellas que nacen de la prudencia, del diálogo y de la búsqueda del bien común”, señaló.

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE LA JUNTA PREPARATORIA?

De cara a la instalación del nuevo Congreso bicameral, el miércoles 15 de julio inició funciones la Junta Preparatoria del Parlamento para el periodo 2026-2031. Fue el primer paso para la llegada de los 130 diputados y 60 senadores que ocuparán sus curules en el Hemiciclo.

La Junta Preparatoria es el órgano encargado de garantizar una transición ordenada entre el Congreso saliente y el entrante; funciona como un mecanismo de enlace entre ambos periodos legislativos que evita el vacío de poder.

Su función principal es asegurar la continuidad institucional mediante la organización de la elección de los presidentes y de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, además de liderar los actos previos a la instalación del nuevo Parlamento.

La Junta Preparatoria está conformada por seis integrantes:

Miguel Ángel Torres — presidente

Cecilia Isabel Chacón — vicepresidenta

Fernando Rospigliosi — primer secretario

Luis Quispe Candia — segundo secretario

Alejandro Muñante — tercer secretario

Romina Uribe Sáenz — cuarta secretaria

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