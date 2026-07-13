Mes de la independencia: Préstamo para pagar deudas y libérate de cuotas impagables

Cada Fiestas Patrias celebramos un hito que marcó un antes y un después en la historia del Perú: la independencia. En el plano personal, también existen decisiones capaces de abrir una nueva etapa. Si las cuotas de distintos préstamos han comenzado a afectar tu presupuesto, consolidar tus deudas en un solo préstamo puede ser el primer paso para recuperar el control de tus finanzas y avanzar con mayor tranquilidad.

¿Por qué? Porque es mucho más fácil administrar una sola cuota mensual que hacer frente a varios préstamos con diferentes tasas de interés, fechas de pago y condiciones. Esto es posible con el préstamo para consolidación de deudas de Prestamype, la fintech más grande del Perú. Descubre si pre-calificas y da el primer paso para liberarte de la carga de múltiples deudas haciendo clic AQUÍ.

Beneficios del préstamo de PrestamypeBeneficios del préstamo de Prestamype

Con un préstamo para consolidación de deudas puedes ordenar tu economía, simplificar el pago de tus obligaciones y fortalecer tu historial crediticio al cumplir puntualmente con tus cuotas. Además, con Prestamype accedes a condiciones de financiamiento adaptadas a tu perfil, para que puedas afrontar tus pagos con mayor tranquilidad.

Al solicitar un préstamo para consolidar deudas, podrás acceder a los siguientes beneficios:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/ 2 millones.

Tasa de interés mensual desde 1.05%

Plazos de pago desde 1 hasta 10 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

Desembolso rápido : 15 días en promedio.

Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Experiencia : Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Este mes patrio, da el primer paso hacia tu libertad financiera con el préstamo para consolidación de deudas de Prestamype. Reúne todas tus obligaciones en un solo crédito, accede a una tasa de interés más competitiva y disfruta de una evaluación flexible. Descubre si pre-calificas en solo unos minutos haciendo clic AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Con 9 años de trayectoria, Prestamype se ha consolidado como una fintech confiable, ofreciendo soluciones de financiamiento con procesos ágiles y sencillos. Desde 2017, ha desembolsado más de S/2,100 millones en préstamos, contribuyendo al crecimiento de más de 8,000 micro y pequeños empresarios en el Perú.

Para precalificar a un préstamo para consolidación de deudas debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Asimismo, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Mejora el orden de tus finanzas, accede a una tasa de interés más competitiva y disfruta de plazos de pago flexibles al consolidar tus deudas en un solo préstamo. Solicita tu préstamo para compra de deuda con Prestamype desde su web oficial haciendo clic AQUÍ