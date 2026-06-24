Keiko Fujimori manda mensaje a venezolanos tras terremotos que azotaron su país

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mandó un sentido mensaje al pueblo venezolano, luego de que la tarde del miércoles dos terremotos consecutivos afectaran el norte de su país.

“Quiero expresar mi solidaridad con todo el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos registrados hoy. Mi corazón está con las familias que vienen atravesando momentos de angustia e incertidumbre a causa de esta tragedia. Elevo mis oraciones por todos los afectados y por quienes, con valentía y entrega, participan en las labores de rescate y ayuda. Fuerza para Venezuela“, indicó.

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