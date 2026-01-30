Keiko Fujimori sobre José Jerí: “No creo que sea segura su presencia en Palacio hasta julio”

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió sobre la permanencia de José Jerí en la Presidencia de la República hasta el final de su gestión, en medio de las críticas que recaen sobre él por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos, en lo que se ha denominado ‘Chifagate’.

Al respecto, dijo: “No creo que sea segura su presencia en Palacio de Gobierno hasta julio. Eso está por verse. Nosotros vamos a estar muy atentos y, si se presentara un hecho adicional de flagrancia, no dudaremos en actuar“.

Noticia en desarrollo.

