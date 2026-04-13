Keiko Fujimori tras elecciones del domingo: “El enemigo es la izquierda”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su gratitud y responsabilidad ante el respaldo ciudadano en las Elecciones 2026. En un pronunciamiento enfocado en la unidad y la gestión técnica, destacó que el país ha dado un paso decisivo hacia la estabilidad.

La candidata agradeció el apoyo de los votantes, su equipo de campaña y su familia. Asimismo, extendió un reconocimiento especial a los miembros de mesa y personeros de todas las agrupaciones políticas que continúan con el escrutinio de votos.

Respecto a los incidentes durante la jornada, saludó las medidas correctivas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos afectados por retrasos en la apertura de mesas.

Visión de futuro: Orden frente a la improvisación

Para la representante de Fuerza Popular, el mensaje de las urnas es una demanda clara de estructura y gobernabilidad:

Rechazo al caos: “Los peruanos quieren orden. Es hora de mirar al futuro y hoy hemos dado un paso importante”, afirmó.

Crítica a la izquierda: Calificó como positiva la aparente tendencia que aleja a los modelos de izquierda de la segunda etapa electoral. “El enemigo es la izquierda”, aseguró.

Superación del antifujimorismo: Señaló que, tras años de confrontación, el partido se ratifica en una postura sin rencores, enfocada en la mejora continua y el trabajo en equipo.

“El Perú no aguanta más improvisaciones. Desde mañana, toda nuestra energía estará puesta en recorrer el país y priorizar al ciudadano en esta campaña”, remarcó.

Finalmente, enfatizó que, aunque la crisis actual no permite festejos, los resultados representan una jornada de esperanza para quienes buscan recuperar el rumbo del país.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ