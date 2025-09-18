Keiko responde a pedido de cancelación de Fuerza Popular

La lider de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reaccionó tras el pedido de cancelación de la inscripción de su partido, presentado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Poder Judicial. La solicitud se oficializó este jueves 18 de septiembre, luego de que la Fiscalía concluyera con el proceso para declarar la ilegalidad de la agrupación política.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Fujimori compartió un extenso mensaje en el que denunció una persecución política.

“¡Nos investigaron 10 años y no encontraron nada! ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?”, escribió.

Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo? Lamentamos que la Fiscal de la Nación, procesada por la JNJ, siga dañando a su… https://t.co/QnxCfqSkH8 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 18, 2025

La tres veces candidata presidencial también cuestionó directamente a la fiscal de la Nación, recordando que Espinoza enfrenta un proceso en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Asimismo, calificó el pedido de la Fiscalía como “antidemocrático y politizado”, asegurando que confía en que no prosperará a pocos meses de las próximas elecciones generales.

