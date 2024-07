Kelly Portalatino: «No he tenido comunicación con Vladimir Cerrón, niego las acusaciones» | VIDEO

En entrevista para Punto Final, la Congresista Kelly Portalatino negó haber tenido alguna comunicación con el prófugo secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

«Rechazo todo tipo de situaciones que se ha prestado, un programa que ha perdido toda credibilidad» Así se refirió la congresista Portalatino, al ser consultada por una conversación filtrada a través de la aplicación Telegram, en la que le indica a Vladimir Cerrón que «cambie de ubicación».

«No recuerdo desde cuando, no tengo comunicación con el doctor Vladimir Cerrón, hoy toda la militancia de Perú Libre, no lo considera un prófugo, considera que se encuentra en mejor resguardo» mencionó la congresista.

Al momento de volver a ser consultada sobre la ausencia de Cerrón al momento de enfrentar a la justicia, debido a que podría tener alta protección por parte del gobierno, Portalatino señaló a viva voz:

«Hoy Vladimir Cerrón es un perseguido político […] Así como le dieron la prisión preventiva a Keiko Fujimori, al doctor Cerrón le dieron que sea consentida, él no cometió actos de corrupción a la vista de todos el estado peruano».

Para Portalatino la fuga de Vladimir Cerrón se encuentra justificada, argumentando que «todos los que son inocentes toman esa decisión«.

«Se encuentra en mejor resguardo, porque él tiene derecho a resguardar su libertad y su vida y eso es propio de todo ser humano. Eso es asesoría de su abogado […] Todos los que somos de izquierda vamos a seguir siendo perseguidos políticos».

¿POR QUÉ NO SE ENTREGA VLADIMIR CERRÓN SI ES INOCENTE?

Consultada al respecto, la congresista afirmó que en este gobierno quebrantó la democracia, debido a los fallecidos en las protestas sociales.

«Yo soy congresista gracias al voto popular, y que se haya quebrantado la democracia posteriormente eso es ya diferente […] Esa no es nuestra responsabilidad como partido, la población sí lo entiende. Yo no puedo renunciar a mi cargo, esa es mi opinión y tú no la puedes cambiar. Los que estamos acá estamos trabajando«

Finalmente, la congresista volvió a negar todas las imputaciones que la vinculan a las comunicaciones con el secretario general de Perú Libre, a pesar de señalar que no ha sufrido la pérdida o robo de sus equipos tecnológicos.

