La carrera por Lima comenzó: Allison, Bruce y Daza postulan por la alcaldía

La carrera por el sillón municipal de la capital peruana comenzó. Aunque aún no se conoce oficialmente al próximo presidente del país, los partidos políticos ya han concluido con las inscripciones de sus candidatos para las elecciones municipales y regionales. Punto Final entrevistó a Francis Allison, Carlos Bruce y a Samuel Daza para que sepas una de las tantas caras.

En total, 22 políticos aspiran a ocupar el mayor cargo metropolitano, entre ellos alcaldes distritales que intentan dar el salto a gobernar la ciudad con más de 10 millones de habitantes.

Tres alcaldes distritales buscan dar el salto a la Municipalidad Metropolitana de Lima

Tres de esos candidatos son Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar; Carlos Bruce, alcalde de Surco; y Samuel Daza, alcalde de Ancón. Cada uno llega a la contienda destacando los logros de su gestión local como principal carta de presentación. Mientras Allison resalta los avances en seguridad ciudadana, Bruce pone énfasis en su experiencia en gestión pública y vivienda social, y Daza asegura representar a los distritos periféricos que, según afirma, han sido olvidados por las autoridades metropolitanas.

Carlos Bruce, exministro de Vivienda y excongresista, plantea como una de sus principales propuestas trasladar a Lima Metropolitana un modelo similar al programa Techo Propio. Además, propone que la Municipalidad de Lima tenga mayor participación en la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), con el objetivo de influir directamente en las decisiones sobre movilidad y transporte público.

Por su parte, Francis Allison centra su campaña en la lucha contra la delincuencia y asegura que buscará replicar en toda la capital el denominado “modelo Magdalena”, basado en estrategias de seguridad ciudadana. Sin embargo, durante la campaña también ha debido responder a cuestionamientos relacionados con el caso ocurrido en 2009, cuando fue intervenido en Estados Unidos por transportar dinero en efectivo no declarado. Allison sostiene que se trató de una falta administrativa y recuerda que logró demostrar el origen legal de los fondos.

Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular, busca posicionarse como “la voz de los sectores más alejados” de la capital. El alcalde de Ancón ha enfrentado cuestionamientos por declaraciones previas sobre sus estudios académicos (4 maestrías incompletas) y por su paso por el gobierno de Pedro Castillo. En materia de seguridad, reconoce no ser especialista en el tema, aunque afirma contar con un equipo técnico liderado por el general Enrique Monroy para diseñar sus propuestas contra la delincuencia.

La inseguridad ciudadana, el transporte, el comercio informal y problemas históricos como Mesa Redonda aparecen como los principales desafíos para quien resulte elegido alcalde de Lima. Con candidatos de perfiles distintos y propuestas diversas, la campaña municipal empieza a tomar forma en una ciudad que sigue enfrentando grandes retos.

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