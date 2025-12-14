La industria oculta de los bots en Perú: cómo operan, quiénes los usan y su impacto en las elecciones

Dan “likes”, aumentan reproducciones, comentan a favor… y también en contra. Incluso amenazan. Todo esto es posible gracias a las granjas de bots, sistemas que operan a través de decenas de cuentas falsas controladas por una sola computadora. A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, su uso se ha vuelto cada vez más solicitado. Lo alarmante: en el Perú no existe ninguna ley que regule su funcionamiento.

En Punto Final, Harold entrevistó en exclusiva a Dante Oliveros, fundador de Trust, una de las empresas que promueve y vende granjas de bots en el país. Lejos de operar en la clandestinidad, publicita sus servicios abiertamente en redes sociales.

Oliveros detalla que el proceso comienza con la creación de cientos de cuentas falsas mediante inteligencia artificial. Estas identidades digitales son generadas con software especializado que les otorga cierta apariencia realista. “En stock tenemos ahora como 500 por plataforma”, afirmó.

DE LA MÚSICA A LA POLÍTICA

El uso de bots abarca tanto el ámbito comercial como el político. Oliveros explica que muchas compañías de música solicitan servicios de reproducciones masivas. “Spotify está pagando muy bien por cierta cantidad de reproducciones. Y aún no detecta las granjas”, comenta.

Aunque no hay una norma que prohíba directamente estas prácticas, Ricardo Elías Puelles, abogado experto en ciberseguridad, advierte que podrían constituir delitos: “Si se busca obtener dinero mediante la simulación de vistas o reproducciones, estaríamos hablando de una estafa”, señala.

Además de marcas e influencers, hay clientes que buscan limpiar su imagen pública, sobre todo en contextos electorales. Este servicio incluye denunciar publicaciones con comentarios negativos y generar opiniones positivas para favorecer a una persona o figura política.

“Consiste en hacer denuncias a publicaciones con ‘hate’ y comentar a favor del cliente”, explica Oliveros.

GRANJA DE BOTS EN CAMPAÑA

En redes sociales es común encontrar perfiles que defienden con vehemencia a ciertos políticos o atacan a sus opositores. Muchos de ellos no son ciudadanos reales, sino bots programados.

“Nos contactan, aunque no directamente. Muchas veces lo hacen por medio de agencias de marketing, a las que damos soporte técnico”, afirma Oliveros.

Antes, estas interacciones se generaban manualmente con decenas de personas usando múltiples celulares. Hoy, basta una pantalla que controla cientos de placas electrónicas.

Oliveros insiste en que solo vende los equipos y brinda capacitación, aunque no se responsabiliza por el uso que se les dé.

Por su parte, Elías Puelles advierte que la línea entre lo legal y lo ilícito es delgada: “Un político puede simular tener seguidores sin que eso sea delito. Pero si esos bots insultan, hostigan o difaman, ya estaríamos ante delitos como calumnia, difamación o acoso digital.

