La salud fuera del debate: las promesas de los candidatos presidenciales ante la crisis sanitaria

Desde varios años, el Perú se encuentra en una crisis de salud que es cada vez más evidente: largas colas en los hospitales, falta de médicos a nivel nacional, escasez de medicamentos y meses de espera para conseguir una cita o una operación. Pese a su impacto directo en los millones de peruanos, la salud no está previsto como uno de los temas centrales en la jornada de debates presidenciales que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) iniciará desde el lunes 23 de marzo. Por ello, Punto Final, en búsqueda de suplir este vacío importante, puso el foco en las propuestas de los candidatos.

En la actualidad, existe un desabastecimiento de insulina, varios casos de infecciones y muertes por leptospirosis, además de una deficiente atención en el sistema de salud mental. El 12 de marzo el Colegio Médico convocó a los más de 30 candidatos presidenciales por la presidencia del Perú a un debate sobre el problema sanitario; sin embargo, solo unos pocos fueron. La gran ausencia se evidenció en los postulantes que se encuentran en el primer puesto.

Punto Final, al realizar una revisión de los planes en el sistema de salud junto a expertos, se encontró que, en su mayoría, coinciden con un diagnóstico: fortalecer el primer nivel de atención, mejorar el financiamiento y reducir problemas estructurales como la anemia. Sin embargo, profesionales como Pedro Riera, Decáno del Colegio Médico, señalan que el problema no es tanto qué es lo que se planea, sino el cómo, ya que hay temas igual de importantes que carecen de propuestas, además de que no hay detalles concretos para solucionar las urgencias.

Elecciones Generales 2026: ¿qué dicen los candidatos sobre el sistema de salud?

Para Keiko Fujimori, lo prioritario es reforzar la atención primaria, la asistencia a través de la “telemedicina” (citas virtuales), ampliar las historias clínicas a la digitalización en un 80% y reducir los tiempos de espera. Ella piensa lograr estas propuestas con una plancha técnica de médicos como la enfermera Milagros Salazar y la doctora Recoba.

Rafael López Aliaga propone la reestructuración del sistena, priorizar la atención a los más vulnerables, garantizar la distribución de medicamentos genérticos y fortalecer las postas médicas.

Por otro lado, Carlos Álvarez, de País para Todos, al igual que sus otros contrincantes, propone la reducción de la anemia cada año, distribuir de medicamentos al 80% de los centros de salud a nivel nacional, reducir la espera en un 30% e impulsar la “telemedicina” en un 90%.

El candidato del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, contempla en su plan de gobierno que los centros médicos atiendan también sábados y domingos, asegurar el 100% de acceso a la atención primaria, la creación de 500 centros de salud, historias clínicas digitales en su totalidad, impulsar la “telemedicina” en zonas rurales y agentes comunitarios.

El problema de las ambiciones de los candidatos

A pesar de que las propuestas de los candidatos que se encuentran arriba de las encuestas se parezcan, la realidad es que hay otros temas mas urgentes.

Desde el Colegio Médico, se advierte que se necesitan planes que requieren atención inmediata, como la falta de profesionales en la medicina, las deficiencias en la formación médica y la precariedad y peligrosidad del servicio rural (SERUMS).

Mientras tanto, los pacientes seguiran enfrentando desabastecimiento y atenciones deficientes ante todo tipo de urgencias. La gran incognita ante las nuevas Elecciones Generales 2026, es si es próximo gobierno podra traducir estas propuestas parecidas en soluciones reales que beneficien a la población ante una crisis que cada vez no da tregua.

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