Las principales propuestas en seguridad ciudadana de los candidatos a la alcaldía de Lima

A cuatro meses de las Elecciones Regionales y Municipales de este año, ya se han dado a conocer los nombres de los 22 políticos que intentarán llegar a la alcaldía de Lima,el próximo 4 de octubre. Actualmente, las listas que han intentando inscribir los partidos políticos se encuentran en etapa de revisión. En el caso de Rafael López Aliaga, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró su candidatura como improcedente; sin embargo, se espera que Renovación Popular apele esta decisión.

De acuerdo con una reciente encuesta de CIT, las figuras que encabezan las preferencias de la ciudadanía son Francis Allison (Avanza País), con 15,8%; Carlos Bruce (Somos Perú), con 13,2%; Susel Paredes (Ahora Nación), con 10,4%; y Daniel Urresti (Podemos Perú), con 8,8%.

En cuanto a las propuestas en seguridad ciudadana, algunas iniciativas que se repiten en los planes de gobierno son la mejora del alumbrado público, implementación de iluminación LED y de cámaras de videovigilancia, además de la creación de observatorios metropolitanos de seguridad ciudadana y de fondos económicos para pagar por información relevante sobre delincuentes. A continuación, se presentarán cinco ideas relevantes respecto a la lucha contra la criminalidad de los candidatos mencionados anteriormente.

PROPUESTAS DE FRANCIS ALLISON (AVANZA PAÍS)

‘Comisarías Móviles’: efectivo podrá accceder a los sistemas de consulta y al SIDPOL para asentar denuncias de los ciudadanos en el lugar de los hechos.

Vehículos de Serenazgo equipados con tecnología GPS: para el seguimiento de los recorridos, kilometrajes de patrullaje y minutos.

Número de emergencia tipo 911: Serenazgos, la PNP, el sistema de Gestión Riesgo de Desastres y el SAMU estarán enlazados a una central de emergencias.

Dotación de software de extracción de datos forenses de dispositivos móviles y computadoras a comisarías: programas como Cellebrite , Magnet Forensics , Open Text en Case Forensic , Autopsy , Belkasoft , Evidence Center X y X-Ways Forensics .

Programa Barrios Altos, Una Obra de Arte: convertirla en zona segura y turística

PROPUESTAS DE CARLOS BRUCE (SOMOS PERÚ)

Creación de la Policía Metropolitana: asumirá el patrullaje preventivo, protección de parques, plazas y equipamientos públicos, el control del tránsito, la atención de emergencias urbanas, la fiscalización de normas de convivencia, la prevención de la violencia callejera y el vandalismo, la protección del comercio formal, la prevención de usurpaciones conflictivas y la intervención inmediata ante delitos flagrantes contra la propiedad, alteraciones del orden público, la violencia familiar y de género, infracciones de tránsito, etc.

Creación del Serenazgo Metropolitano Profesional: a modo de transición a la implementación de la Policía Metropolitana.

transición a la implementación de la Policía Metropolitana. Creación de la Escuela Metropolitana de Seguridad Ciudadana : para fortalecer la capacitación, profesionalización, certificación y especialización del personal de serenazgo. Aquí se formará futura Policía Municipal.

: para fortalecer la Creación de una Autoridad Metropolitana de Seguridad Ciudadana: para conducir, coordinar y articular estratégicamente las políticas y acciones de seguridad ciudadana.

Sistema Metropolitano de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Seguridad Ciudadana: para fortalecer el monitoreo estratégico, seguimiento de indicadores y evaluación de políticas de seguridad ciudadana.

PROPUESTAS DE SUSEL PAREDES (AHORA NACIÓN)

La Municipalidad de Lima como una Unidad Receptora del Medio Libre Penitenciario: para dar oportunidad de pago de horas de trabajo comunitario a personas que han sido sentenciadas.

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec): realizará un mapeo de las intervenciones públicas y privadas en torno a prevención del delito en el Cercado de Lima.

Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec): será una instancia efectiva de la formulación de políticas de seguridad ciudadana.

políticas de seguridad ciudadana. Estrategia Multisectorial Barrio Seguro (EMBS): será en tres zonas del Cercado de Lima ( Margen Izquierda del Río Rímac, Manzanilla y Barrios Altos).

Audiencias Públicas en el Cercado de Lima: para conocer la problemática de vecinos, participarán el o la alcaldesa y el Alto Comisionado para el Cercado de Lima.

PROPUESTAS DE DANIEL URRESTI (PODEMOS PERÚ)

Adquisición progresiva de hasta mil patrulleros y cuatrimotos: también se recuperará cerca de 750 patrulleros actualmente inoperativos.

Contratación de conductores y personal operativo de Serenazgo: para el manejo de cientos de motocicletas que están almacenadas.

Ciudadanos denunciarán ante la PNP desde las sedes municipales y equipos de patrullaje: además, harán seguimiento en línea al estado de sus denuncias.

Compra de los días francos de hasta 600 efectivos policiales: se organizará 100 equipos diarios bajo la modalidad ‘Terna’.

Aumento de presupuesto para combatir la delincuencia: como miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

PROPUESTAS DE LUIS RUBIO (RENOVACIÓN POPULAR)

Compra de equipamiento y soluciones informáticas de interceptación y rastreo de blancos objetivos: se utilizará la geolocalización exacta y la extracción de información de interés policial , con una inversión de 100 millones de soles.

Alicativo de ‘botón de pánico’ en las centrales de monitoreo del Serenazgo: para que choferes y comerciantes avisen sobre un hecho delictivo, principalmente en caso de extorsión y sicariato.

Se penalizará a directores y gerentes de empresas de telefonía de celulares: por no dar de baja a los equipos robados y permitan la venta de chips sin control (Iniciativa Legislativa).

Creación de una Unidad Elite: esta unidad intensificará las labores de inteligencia para la desactivación de organizaciones criminales. Será reforzada con agentes de seguridad privada contratados por la Municipalidad de Lima y por empresas privadas, que cuentan con 90 mil agentes de seguridad en la ciudad.