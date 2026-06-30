¿Rafael López Aliaga puede apelar y seguir en carrera a la alcaldía de Lima? Esto dice una experta electoral

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro emitió la resolución N° 04301-2026-JEE-LICN/JNE resolución donde declara improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima y de otros dos aspirantes a regidores municipales. No obstante, admiten la solicitud de inscripción de los demás integrantes de la lista presentada por Renovación Popular, incluyendo a Luis Rubio como candidato a burgomaestre de la capital.

El pasado lunes 22 de junio, el JEE había pedido que se aclare la situación jurídica del excandidato presidencial en cuanto a su proclamación como senador electo para el periodo congresal 2026-2031. Dos días después, el partido cumplió con responder a esta y otras observaciones que planteó la entidad. En su texto, la agrupación explicaba que que el empresario envió dos cartas donde desistía de asumir el cargo: una dirigda al Jurado Nacional de Elecciones, el 19 de junio, para evitar ser proclamado, y otra el lunes 22 de junio a la Oficialía Mayor del Congreso, para no participar de la juramentación.

Por su parte, López Aliaga respondió a la decisión del Jurado Especial Electoral, por medio de sus redes sociales . “El JEE quiere que asuma el cargo de Senador de la República para que se caigan todas las denuncias que he hecho al JNE y ONPE”, aseguró.