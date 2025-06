Las tesis perdidas de la congresista Acuña: UCV asegura que documentos desaparecieron durante fenómeno El Niño

En el Congreso del Perú hay parlamentarios con formación académica destacable: estudios superiores, postgrados, maestrías y hasta doctorados. En teoría, se trata de congresistas preparados, capaces de responder con solvencia ante cualquier pregunta. Pero en algunos casos, el conocimiento se diluye cuando se rasca un poco la superficie.

Un ejemplo singular es el de María Grimaneza Acuña Peralta, abogada de 62 años, congresista y supuesta profesora de matemáticas. Estudió Derecho en la Universidad Señor de Sipán y cursó tanto una maestría como un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad en la Universidad César Vallejo, ambas instituciones de propiedad de su hermano, el político y empresario César Acuña. Sin embargo, hay un detalle llamativo: sus tesis, ese requisito académico fundamental, simplemente no existen.

SOBRE LAS TESIS

La tesis de maestría de Acuña se tituló “Satisfacción y clima laboral en los trabajadores de la GRED de Lambayeque 2015” y la del doctorado, “La gestión pedagógica y el desarrollo laboral de los docentes de educación primaria”.

En junio de 2023, la Unidad de Investigación de Latina Noticias solicitó a la Universidad César Vallejo (UCV) copias de estos trabajos, pero la institución se negó a entregarlos, en dos oportunidades distintas.

Fue necesario recurrir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia, que obligó a la UCV a responder. La universidad, entonces, informó que ambos documentos se encontraban en el almacén de logística del campus Chiclayo, una zona que, según indicaron, fue afectada gravemente por las lluvias del fenómeno El Niño en 2017. Así, aseguraron que las tesis se perdieron. Literalmente, lo que el huaico se llevó.

MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS

La explicación dejó más preguntas que respuestas. La zona donde se ubica la universidad no fue una de las más afectadas por el fenómeno climático, y el campus no presenta mayores daños estructurales. Además, las tesis no se encuentran en repositorios digitales. La universidad se negó a brindar entrevistas o mostrar imágenes de los supuestos daños. Un antecedente que complica más la historia: el propio César Acuña enfrentó en 2016 un escándalo por plagio en su tesis doctoral.

María Acuña, por su parte, ha evitado profundizar en el tema. Consultada por el equipo de Latina, respondió con evasivas: “Eso es cuestión de la universidad”, dijo. Luego, cuestionó al periodista: “¿Cuál es tu interés?”, “¿Cuál es tu problema?”. Nunca pudo mencionar el nombre de su asesor de tesis. Y cuando se le preguntó si no le preocupaba que su trabajo académico se hubiese perdido para siempre, replicó: “No tengo interés de tener en este momento la tesis”.

Como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña tiene una agenda apretada: suele archivar denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte. También ha defendido sus viajes oficiales al Vaticano y a Francia, e incluso opinó que la mandataria merece tener un buen sueldo por ser “la primera autoridad”. Pero, al parecer, no tiene la misma diligencia para defender el valor de su formación académica.

En una visita al Congreso, el equipo de investigación intentó obtener más información directamente de la parlamentaria. Pero el diálogo no fue fructífero. Cada pregunta generó una respuesta defensiva. No supo dar detalles metodológicos, ni sobre su investigación, ni recordar el nombre de su asesor. “Tienen que tenerla, insiste y la van a mandar”, dijo. Pero cuando se le precisó que la universidad ya confirmó su pérdida, replicó: “Ese es problema de ellos”.

¿Qué ocurrió realmente con esos trabajos? ¿Por qué no hay versiones digitales? ¿Por qué no los conserva? Las hipótesis están planteadas. Las variables son múltiples.

