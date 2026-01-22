Latina Noticias se reúne con organizaciones políticas en el marco de las Elecciones Generales 2026

En el marco de su compromiso con la transparencia, la pluralidad y la equidad informativa, Latina Noticias sostuvo una reunión con representantes del partido político APRA, organización que participa en las Elecciones Generales 2026.

En el encuentro participaron Pitter Enrique Valderrama, candidato presidencial; Gabriel Schwartzmann y Danna Helen Jaimes, coordinadores de prensa del partido aprista. Esta reunión forma parte de los encuentros que Latina Noticias sostiene con las distintas organizaciones políticas, como parte de su cobertura del proceso electoral.

Latina Noticias continuará promoviendo espacios de diálogo con las agrupaciones políticas que participan en las Elecciones Generales 2026.

