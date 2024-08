Pensión a expresidentes: Congresista Roberto Sánchez presenta proyecto de ley que busca derogarla

A pocos días de la aprobación de la pensión vitalicia para el expresidente Alberto Fujimori, el congresista de Juntos Por El Perú – Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, presentó un proyecto de ley que busca eliminar la Ley N.º 26519, la cual establece una pensión para los ex mandatarios.

El parlamentario Roberto Sánchez, quien además fue exministro de Comercio Exterior y Turismo calificó como «un privilegio» a la pensión que reciben los expresidentes y señaló que esta no representa un derecho que forma parte de la seguridad social.

“No toma en cuenta otros requisitos que si son considerados en el caso de pensiones no contributivas que son entregadas por el Estado”, argumentó el parlamentario Roberto Sánchez. Agregó que la Ley N.º 26519 tampoco considera si el beneficiario está o no en situación de indefensión o no tenga otro tipo de ingreso.

Sánchez también cuestiona que una persona, por haber ocupado un cargo, perciba una pensión superior al monto que la mayoría de peruanos percibe tras haber aportado por muchos años. El proyecto de ley ha sido apoyado por otros parlamentarios como Elías Varas Meléndez, Jorge Coayla Juárez, Guillermo Bermejo Rojas, Nieves Limachi Quispe y Hamlet Echevarría Rodríguez.

PENSIÓN PARA ALBERTO FUJIMORI

El Congreso de la República decidió aprobar la pensión vitalicia para Alberto Fujimori, ello a pesar de que fue vacado del cargo de Presidente de la República el 2001.

El documento, al que tuvo acceso Latina Noticias, fue firmado por la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, Haidy Figueroa Valdez. La cifra que estaría recibiendo Alberto Fujimori es de S/15 600 mensuales, según fuentes legislativas.