Luis Quiroz juró como nuevo ministro de Salud del gobierno de José Jerí

El presidente José Jerí tomó hoy juramento a Luis Quiroz como nuevo ministro de Salud. Él reemplaza en el cargo a César Vásquez, cuya renuncia se oficializó ayer. La ceremonia de juramentación se realizó en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.

El nuevo Ministro de Salud es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con especialidad en Medicina General Integral Familiar y Gestión en Salud, máster en Bioética de la misma casa superior de estudios, gerente público del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir.

Asimismo, fue decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) y presidente del Comité de Ética de Investigación en Salud, fundador y miembro del Consejo Directivo de CEPBIO (Centro Peruano de Bioética), miembro fundador de ASOCALP (Asociación de Calidad en Salud de Perú), Sociedad Científica del Colegio Médico del Perú y de American oficial Family Physicians.

Ha desempeñado diversos cargos como asesor del despacho ministerial, director general de la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, director adjunto de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, y gerente central de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad en EsSalud.

Asimismo, fue director ejecutivo de la Dirección Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria de la Dirección de Redes Integradas de Lima Sur, director de la Red de Salud Barranco – Chorrillos – Surco de la Dirección de Salud II Lima Sur del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, etc.

