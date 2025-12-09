Mariano González, precandidato a la presidencia, desconfía del sistema electoral en el Perú

El precandidato presidencial del partido Salvemos al Perú, Mariano González, expresó su profunda preocupación por la imparcialidad del sistema electoral luego de que La Pista Clave difundiera una imagen que muestra un presunto encuentro entre Willy Ramírez Chávarry, miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y su contendor interno, Antonio Ortiz Villano.

En conversación con Latina Noticias, González reaccionó a la publicación señalando que este tipo de acercamientos compromete la confianza ciudadana, especialmente en un contexto en el que su partido aún no ha podido proclamar un ganador tras las elecciones primarias del 7 de diciembre, en las que ambos candidatos obtuvieron la misma cantidad de votos.

“Hoy tengo desconfianza de todo el sistema electoral”, afirmó el precandidato, subrayando que la imagen difundida confirma, en su opinión, la “debilidad del sistema”. González sostuvo que la situación se agrava debido a la falta de claridad y transparencia en el proceso interno, lo que —según indicó— impide avanzar con normalidad hacia la siguiente etapa.

“Hoy volvemos a asumir el papel de precandidato y no vemos que el sistema colabore generando confianza en la ciudadanía. Luego de tener conocimiento de que habría asesoramiento por parte de un magistrado del JNE a un candidato hay que decir que eso sí es grave, llama mucho la atención”, señaló.

El partido Salvemos al Perú mantiene a la espera una resolución oficial sobre el empate, mientras crece la inquietud respecto a la independencia de los órganos electorales en pleno proceso interno.

ELECCIONES EN SALVEMOS AL PERÚ

Las elecciones primarias de Salvemos al Perú, realizadas el 7 de diciembre, terminaron en un hecho inusual: un empate exacto entre los precandidatos Antonio Ortiz Villano y Mariano González, cada uno con el 36.36 % de los votos emitidos por los delegados. Ante este resultado, la normativa electoral establece que, cuando no existe un mecanismo adicional de desempate dentro del partido, la definición del candidato debe resolverse mediante un sorteo público.

Según lo dispuesto por la ley, el sorteo debe ser organizado por el órgano electoral interno de la organización política. Este procedimiento puede consistir en el lanzamiento de una moneda o la extracción de una bolilla, siempre en presencia de un notario, personeros y público, para garantizar la transparencia del proceso. La ONPE solo supervisará que se cumpla la ley, pero no ejecutará la actividad.

El partido deberá comunicar formalmente el empate a la ONPE y realizar el sorteo antes del plazo límite de inscripción de candidaturas, previsto para el 23 de diciembre. Hasta que esto ocurra, tanto militantes como simpatizantes se mantienen a la expectativa, pues el representante de Salvemos al Perú para las elecciones generales de 2026 se decidirá por un mecanismo poco usual en la política: el azar.

