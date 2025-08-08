Martín Vizcarra: PJ evaluará prisión preventiva por presuntos sobornos en Moquegua

El Poder Judicial evaluará este viernes, 8 de agosto, si el expresidente Martín Vizcarra afrontará seis meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

La audiencia estará a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, y comenzará a las 11:00 de la mañana en la sede de la Corte Superior Nacional.

La medida restrictiva ha sido solicitada por el fiscal Germán Juárez Atoche, quien sostiene que existen elementos suficientes para ordenar la prisión preventiva mientras avanza el proceso. La defensa del exmandatario presentará sus argumentos para que el pedido sea rechazado. De acuerdo con la convocatoria judicial, la presencia de Vizcarra en la audiencia no es obligatoria, pero sí la de su abogado y del representante del Ministerio Público.

Este nuevo análisis se realizará luego de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anulara, el pasado 25 de julio, la resolución del juez Víctor Alcocer. En junio, Alcocer había declarado infundado el pedido fiscal y dispuso medidas alternativas como comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país y reglas de conducta, entre ellas el control biométrico mensual y la prohibición de acudir a embajadas.

En su apelación, la fiscalía sostuvo que la decisión anterior presentaba “vicios estructurales” y no garantizaba el adecuado desarrollo del proceso. Por ello, el tribunal ordenó que otro magistrado evalúe nuevamente la solicitud, lo que ha derivado en la citación de la audiencia de este viernes ante el juez Chávez Tamariz.

OTRO JUICIO MÁS

Paralelamente, Vizcarra enfrenta un juicio oral ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional por presunto cohecho pasivo propio en agravio del Estado, cargo que se remonta a su gestión como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. Según la tesis fiscal, habría recibido S/2,3 millones en sobornos de constructoras a cambio de favorecerlas en licitaciones de las obras mencionadas.

El fiscal Juárez Atoche solicita una condena de 15 años de prisión, mientras que la Procuraduría Anticorrupción plantea un pago de S/4,6 millones como reparación civil. La audiencia de este viernes será decisiva para definir si el exjefe de Estado afrontará el juicio en libertad o desde un centro de reclusión.

