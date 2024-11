MEF designa a Erick Lahura como viceministro de Hacienda

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Erick Wilfredo Lahura Serrano como nuevo viceministro de Hacienda a través de la Resolución Suprema Nº 035-2024-EF publicada este viernes 29 en el diario oficial El Peruano.

Antes de asumir el cargo, Lahura Serrano se venía desempeñando como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía.

El nuevo viceministro cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, donde ha ocupado importantes cargos en el Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Banco de la Nación.

Lahura Serrano cuenta con un PhD en Economía por la University of London, un Máster en Investigación Económica y otro en Ciencias Económicas de London School of Economics and Political Sciencia (LSE).

El funcionario tiene una amplia trayectoria de enseñanza, tanto en el Perú como en el extranjero, y ha redactado artículos científicos en materia de política monetaria, política fiscal, banca y finanzas, entre otros, que han sido publicadas en diversas revistas especializadas.

El nuevo viceministro de Hacienda ocupará ahora el puesto de Betty Armida Sotelo Bazán, quien había renunciado al cargo en setiembre.