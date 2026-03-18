Alta rotación en el Ministerio del Interior: 18 titulares en cinco años y sin continuidad en seguridad

La inestabilidad política en el Perú durante los últimos cinco años ha tenido un reflejo directo en la constante rotación de autoridades dentro del Poder Ejecutivo, particularmente en el Ministerio del Interior, cartera clave frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana. Desde el 28 de julio de 2021, inicio del actual quinquenio presidencial, hasta la fecha, han pasado 18 ministros del Interior en medio de cuatro gobiernos, evidenciando una preocupante falta de continuidad en las políticas de seguridad.

Desde el 28 de julio de 2021, inicio del actual quinquenio, hasta la fecha, han pasado 18 ministros del Interior en cuatro gobiernos, lo que evidencia una preocupante falta de continuidad en las políticas de seguridad.

Durante la gestión de Pedro Castillo, el sector Interior tuvo siete titulares: Juan Carrasco, Luis Barranzuela —quien permaneció menos de un mes—, Avelino Guillén, Alfonso Chávarry, Dimitri Senmache, Mariano González —apenas dos semanas en funciones— y Willy Huerta, quien dejó el cargo tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Este periodo estuvo marcado por cuestionamientos, cambios abruptos y dificultades para consolidar estrategias sostenidas contra la criminalidad.

Durante la gestión de Pedro Castillo, el sector Interior tuvo siete titulares: Juan Carrasco, Luis Barranzuela —quien permaneció menos de un mes—, Avelino Guillén, Alfonso Chávarry, Dimitri Senmache, Mariano González —apenas dos semanas en funciones— y Willy Huerta, quien dejó el cargo tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Este periodo estuvo marcado por cuestionamientos, cambios abruptos y dificultades para consolidar estrategias sostenidas contra la criminalidad.

La situación no mejoró en el gobierno de Dina Boluarte. César Cervantes inició la lista con una gestión de apenas 11 días, seguido por Víctor Rojas, quien permaneció poco más de tres semanas. Luego asumieron Vicente Romero, Víctor Torres, Walter Ortiz y Juan José Santiváñez, este último envuelto en polémica tras prometer su renuncia si el estado de emergencia no daba resultados. Posteriormente, ocuparon el cargo Julio Díaz y Carlos Malaver, hasta la vacancia de Boluarte por incapacidad moral.

En el breve gobierno de José Jerí, el Ministerio del Interior estuvo a cargo de Vicente Tiburcio. Sin embargo, la inestabilidad continuó en la actual administración de José María Balcázar, donde en menos de un mes ya se han registrado dos cambios: Hugo Begazo y José Zapata, quien juró el 17 de marzo tras una nueva crisis de gabinete.

ROTACIÓN EN LA PCM

Esta dinámica no es exclusiva del sector Interior. La Presidencia del Consejo de Ministros también ha experimentado una alta rotación, con 12 titulares en lo que va del quinquenio. Desde Guido Bellido, primer premier de Castillo, hasta Luis Arroyo Sánchez, recientemente designado, los cambios han sido constantes. Destacan gestiones efímeras como las de Héctor Valer y Pedro Angulo, ambos con apenas días en el cargo.

La inestabilidad en ambos sectores refleja una crisis estructural que dificulta la implementación de políticas públicas sostenidas, especialmente en materia de seguridad. Mientras la delincuencia continúa en aumento, la falta de continuidad en el liderazgo del Ministerio del Interior sigue siendo uno de los principales desafíos para el Estado peruano.

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