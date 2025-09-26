Tomás Gálvez cambia a varios fiscales en diversos casos: todos los detalles

Cambios en el Ministerio Público. A través de la Resolución N°2977-2025-MP-FN, publicada en el diario El Peruano, los fiscales Hernán Mendoza y Luis Ballón fueron retirados de las investigaciones que dirigían, vinculadas a autoridades del Poder Ejecutivo.

Los cambios se producen tras la designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, hecho que coincidió -días después- con la reasignación de los magistrados que tenían bajo su responsabilidad procesos contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

El fiscal Luis Ballón estaba a cargo del caso conocido como Culebra, originado por audios entregados por un oficial de la Policía. En esas grabaciones se atribuía la voz al ministro Juan José Santiváñez, presuntamente vinculada a actos irregulares. Peritajes preliminares habrían confirmado la autenticidad de la grabación.

Por su parte, Hernán Mendoza estaba a cargo de las pesquisas sobre las cirugías de la mandataria, en las que se cuestionaba la validez de documentos médicos. Testimonios recogidos en el proceso señalaron que algunas de las firmas no corresponderían a la presidenta, lo que motivó la continuidad de las indagaciones.

🔴 El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, cambió a los fiscales Hernán Mendoza y Luis Ballón en los casos ‘Culebra’ y ‘Diablo’ contra el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y la presidenta Dina Bolurte. La resolución que fue publicada hoy en el diario El… pic.twitter.com/zxDpVGQW3K — Latina Noticias (@Latina_Noticias) September 26, 2025

La resolución precisa que ambos fiscales continuarán en funciones dentro del Ministerio Público, aunque ya no estarán al frente de los expedientes mencionados.