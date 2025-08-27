César Sandoval sobre el allanamiento a casa de Nicanor Boluarte: “Ya no hay investigación, hay persecución política”

En conferencia de prensa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, se pronunció sobre el trágico accidente entre buses del Metropolitano, que dejó más de 40 heridos. Asimismo, se refirió al allanamiento de la vivienda de Nicanor Boluarte, reiterando que este responde a una persecución política cuyo objetivo sería afectar la estabilidad emocional de la presidenta.

CHOQUE ENTRE METROPOLITANOS

El accidente, que dejó 44 heridos, se produjo cuando un bus, detenido en la estación Angamos para el descenso y abordaje de pasajeros en dirección de norte a sur, fue impactado por otra unidad en la parte posterior.

Frente a la investigación en curso, el ministro Sandoval señaló que “se van a tomar las acciones correspondientes, además de establecer lineamientos para evitar que estos hechos se repitan”.

“El conjunto de medidas incluye supervisión, monitoreo y las acciones legales que correspondan”, añadió.

Si bien algunos pasajeros resultaron con lesiones leves y otros con heridas de mayor gravedad, el titular del MTC aseguró que todos los afectados recibieron atención inmediata y fueron trasladados al hospital más cercano.

“ES UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA”: SOBRE ALLANAMIENTO A CASA DE BOLUARTE

Durante la rueda de prensa, Sandoval afirmó que el reciente allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, en San Borja, “ya no responde a una investigación, sino a una persecución política”. Asimismo, cuestionó que el Ministerio Público “se dedique únicamente a perseguir al gobierno y acosar a la presidenta”.

Enfatizó que el Ministerio Público no puede realizar investigaciones más allá de lo establecido en el artículo 117 de la Constitución; y, al no poder seguir directamente a la jefa de Estado, “en pocos días se ha evidenciado una clara persecución política contra la institución presidencial y un acoso a través de su hermano”.

“Los demócratas no podemos permitir que usen a nuestros familiares para desestabilizarnos y distraer la atención cuando hay problemas en el Ministerio Público”, añadió.

“Estamos en contra de esta persecución política”, agregó Sandoval, quien también comparó el caso de Nicanor Boluarte con las investigaciones contra organizaciones criminales.

“¿Por qué, conociendo sus domicilios, no los detienen antes? ¿Por qué no hacen con ellos lo que han hecho hoy con el señor (Nicanor) Boluarte? Vayan y allanen las casas de los narcotraficantes, sicarios, terroristas, los que atacan a nuestra patria”, expresó.

SOBRE LA REELECCIÓN DE SANTIVÁÑEZ

Respecto a la designación de José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia, tras su suspensión en la cartera del Interior, el ministro Sandoval expresó su respaldo total a la presidenta Dina Boluarte. “Yo respaldo las decisiones y las designaciones de la presidenta”, afirmó.

Asimismo, señaló que no considera una coincidencia la reciente apertura de una nueva investigación contra Nicanor Boluarte, ahora que Santiváñez colabora estrechamente con su hermana. En ese sentido, advirtió que este proceso ya no respondería a una investigación imparcial, sino a lo que calificó como una “persecución política”.