Minsa crea grupo que elaborará nueva propuesta de gestión por procesos en los hospitales

El Ministerio de Salud (Minsa) ha creado un Grupo de Trabajo Sectorial encargado de elaborar una propuesta normativa para implementar la gestión por procesos en los hospitales e institutos nacionales especializados del país. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 577-2026/MINSA, publicada este jueves 18 de junio.

Según la disposición, el objetivo es diseñar un marco normativo que permita optimizar la organización y funcionamiento de los principales establecimientos de salud especializados, a través de un modelo de gestión orientado a procesos.

La gestión por procesos es una metodología que busca ordenar y articular las actividades de una institución para mejorar la eficiencia, reducir duplicidades y optimizar la atención de los usuarios. En el ámbito hospitalario, su implementación podría contribuir a agilizar procedimientos administrativos y fortalecer la coordinación entre diferentes áreas asistenciales.

El grupo de trabajo tendrá carácter temporal y dependerá directamente del Ministerio de Salud. Estará presidido por un representante de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, además de contar con una Secretaría Técnica encargada de coordinar sus actividades.

La resolución establece que las entidades participantes deberán acreditar a sus representantes titulares y alternos en un plazo máximo de tres días hábiles desde la entrada en vigencia de la norma. Posteriormente, el grupo deberá instalarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de ese plazo.

Una vez instalado, el equipo contará con una vigencia inicial de 120 días calendario para desarrollar sus funciones y elaborar la propuesta normativa correspondiente. El plazo podrá ampliarse en función del avance de las actividades y de los requerimientos necesarios para cumplir con los objetivos planteados.

Al término de sus labores, el Grupo de Trabajo Sectorial deberá presentar un informe final al titular del Ministerio de Salud. Dicho documento contendrá las recomendaciones y lineamientos que servirán de base para la eventual implementación de un nuevo modelo de gestión en hospitales e institutos nacionales especializados.

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