Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años: esto se sabe

El congresista Carlos Anderson falleció este viernes 26 de diciembre a los 65 años de edad, debido a complicaciones por una enfermedad que padecía. Además de político, fue un destacado economista.

Inició su formación académica en la Universidad del Pacífico, donde cursó estudios de pregrado en Economía. Luego, continuó sus estudios en la Universidad de Londres, obteniendo el grado de máster en Economía en 1991. También realizó estudios de doctorado en Historia Económica en la London School of Economics entre 1992 y 1995.​

El 16 de marzo de 2013, Carlos Anderson fue designado Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en representación del presidente Ollanta Humala.

CARRERA POLÍTICA DE CARLOS ANDERSON

Carlos Anderson empezó su carrera política en las elecciones generales del 2006, cuando fue candidato al Congreso de la República por el partido Con Fuerza Perú, pero no resultó elegido. Tuvo un nuevo intento el 2020, por Perú Patria Segura, pero tampoco tuvo éxito.

Recién en el 2021 fue elegido congresista para el periodo 2021-2026. Se presentó como parte de la lista de candidatos de Podemos Perú, representando a Lima. Sin embargo, en marzo del 2022, renunció a la bancada debido a varios desacuerdos y se mantuvo como parlamentario no agrupado.

El Parlamento publicó un tuit en la red social X confirmando el deceso de Carlos Anderson y dando las condolencias a su familia. “El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez por su sensible fallecimiento“, indica la publicación.

