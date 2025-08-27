Nicanor Boluarte: TC evalúa habeas corpus en investigación por el caso ‘Waykis en la sombra’

El Tribunal Constitucional (TC) tiene en agenda este miércoles la revisión de dos recursos de habeas corpus interpuestos por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Ambos pedidos buscan dejar sin efecto las medidas dictadas en el proceso que enfrenta por el caso conocido como “Los Waykis en la sombra”.

Según la investigación fiscal, Boluarte Zegarra habría encabezado una red de carácter criminal que operaba en coordinación con diversos allegados. El Ministerio Público lo acusa de planear y ejecutar delitos vinculados a la administración pública, entre ellos el tráfico de influencias y distintos tipos de cohecho.

En las pesquisas se detalla que uno de los nexos clave habría sido con Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de Gobierno Interior. A través de esta conexión, se habrían emitido resoluciones que facilitaron el nombramiento de prefectos, quienes posteriormente habrían participado en la recolección de firmas para impulsar la inscripción del partido “Ciudadanos por el Perú”.

A comienzos de 2024, el Poder Judicial ratificó que el hermano de la jefa de Estado, junto con otros 23 implicados, seguiría bajo indagación por presunta organización criminal. Ello tras la adecuación del expediente a la nueva ley contra este tipo de estructuras, aprobada en octubre de 2023.

PRISIÓN PREVENTIVA

Meses después, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, aceptó el pedido fiscal e impuso prisión preventiva contra Boluarte. Tras la medida, el investigado optó por mantenerse en la clandestinidad mientras presentaba recursos legales en su defensa.

Además de su propia apelación, un tercer involucrado presentó otro habeas corpus en favor de Boluarte y del abogado Mateo Castañeda, también alcanzado por las medidas judiciales. Si bien un tribunal superior dejó sin efecto la prisión preventiva de ambos, los pedidos de habeas corpus no prosperaron y fueron rechazados.