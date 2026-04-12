No llegó material de la ONPE: más de 2 mil personas se quedan sin votar por cierre de colegio

En el colegio Virgen de la Asunción del distritro de San Juan de Miraflores, alrededor de 2.700 ciudadanos se han quedado varados sin poder ejercer su derecho al voto debido a que no llegó el material que la ONPE tuvo que enviar. Según señalan los funcionarios, las personas no tendrán que pagar multa, pero no podrán elegir a su candidato.

“Significa que el colegio está cerrado y que todos los que están en la planilla no van a pagar nada. Aquí votarán las próximas elecciones que sí va a haber”, informó una vocera que intentaba calmar a los ciudadanos que protestaban por su las elecciones.

La misma situación ha ocurrido en otros 15 centros de votación más. La vocera de la ONPE, Elizabeth Hinostroza, comentó para la ONPE que los distritos afectados son San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac.

Es con base a estos problemas que la JNJ ha solicitado la revisión e investigación de Piero Corvetto y su ratificación en su cargo como jefe de la ONPE. Estas irregularidades pone en juego la votación de miles de personas en el sur de Lima, capital que lleva más de 10 millones de personas en su estrecho territorio costero.

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