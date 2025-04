🔴 EN VIVO: Ollanta Humala y Nadine son sentenciados a 15 años de prisión

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional dar谩 a conocer hoy martes 15 de abril la decisi贸n final del juicio que se le sigui贸 a Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros por el presunto delito de lavado de activos, relacionados a los aportes de campa帽a a trav茅s del Partido Nacionalista.

La audiencia fue programada para las 09:00 a.m., y las c谩maras de Latina Noticias pudo registrar que el expresidente lleg贸 al Poder Juducual alrededor de las 8:40 a.m. Sin embargo, la exprimera dama no lleg贸 y se conoci贸 que seguir谩 la lectura de sentencia de forma virtual debido a que cuenta con descanso m茅dico.

LA DECISI脫N

Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia fueron condenadas a 15 a帽os de prisi贸n por lavado de activos en el caso de los aportes il铆citos al Partido Nacionalista, durante las campa帽as del 2006 y 2011.

芦Ollanta Humala y Nadine Heredia, coautores de lavado de activos en agravio del Estado Peruano. Ollanta Humala se le da pena de 15 a帽os efectiva. Asimismo, a Nadine Heredia, la pena de 15 a帽os de pena privativa de libertad禄, anunci贸 la jueza jueza Nayko Coronado.

POR QU脡 SON PROCESADOS OLLANTA Y NADINE

El fallo pondr谩 fin a m谩s de tres a帽os de audiencias contra este Ollanta Humala, que gobern贸 Per煤 entre 2011 y 2016.

La fiscal铆a lo acusa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibi贸 3 millones de d贸lares de Odebrecht para su campa帽a de 2011 que lo llev贸 a la presidencia, seg煤n declar贸 a fiscales peruanos el ex n煤mero uno de la empresa brasile帽a, Marcelo Odebrecht.

Nadine Heredia, esposa de Humala, tambi茅n est谩 imputada como cofundadora de su agrupaci贸n Partido Nacionalista.

Seg煤n la acusaci贸n, en su fallida campa帽a de 2006 la pareja habr铆a desviado tambi茅n unos 200.000 d贸lares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Ch谩vez, a trav茅s de una empresa de ese pa铆s.

La fiscal铆a pidi贸 20 a帽os de prisi贸n para Humala y 26 a帽os para Heredia, a quien acusan adem谩s de ocultamiento de fondos por 芦compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht禄.

La pareja niega haber recibido dinero de Ch谩vez o de alguna empresa brasile帽a.

En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envi贸 芦el ya fallecido expresidente Hugo Ch谩vez a trav茅s de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak禄.

Humala es el segundo de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupci贸n de Odebrecht en Per煤.

