Precio del pavo sube a poco de la Navidad: vendedores también ofrecen lechones

A un día de la Noche Buena, miles de personas llegan a los diversos mercados de la capital para comprar el famoso pavo, pues como se sabe, las familias compran todos los insumos para la cena de Navidad y en los últimos días, la venta de pavo y chancho ha aumentado considerablemente.

El mercado mayorista de San Luis viene ofreciendo pavos, pollos y chanchos, incluso llegó un momento en donde los productos se agotaron, sin embargo, las avícolas se volvieron a abastecer. Según los comerciantes, el pavo negro es el más pedido por Navidad, a comparación del pavo blanco.

PRECIO DEL PAVO A UN DÍA DE NAVIDAD

Los comerciantes comentaron que el precio del pavo blanco va 15.50 a 16 soles el kilo, sin embargo, con el transcurso de las horas, es espera que suba a 17 soles. Mientras que el pavo negro, podría subir hasta los 21 soles mientras va llegando la Noche Buena.

Otra de las opciones es el pollipavo, pues se ofrece a 9.20 el kilo y los tamaños van entre 2 y 3 kilos, recomendado para familias pequeñas.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7