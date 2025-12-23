Plancha presidencial de Avanza País fue declarada inadmisible por el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial presentada por el partido político Avanza País, tras detectar inconsistencias en la documentación remitida por la agrupación con miras al próximo proceso electoral.

De acuerdo con el pronunciamiento del máximo organismo electoral, los documentos presentados consignan al congresista José Williams como candidato a la Presidencia de la República, acompañado por Fernán Altuve y Adriana Tudela como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. No obstante, el JNE advierte que esta información contradice comunicaciones previas efectuadas por la propia organización política, en las cuales se había informado que Phillip Butters encabezaría la fórmula presidencial y que Karol Paredes postularía a la segunda vicepresidencia.

Esta contradicción fue considerada una omisión relevante por parte del colegiado electoral, debido a que no se adjuntaron los documentos formales que sustenten los cambios en la nómina de candidatos. En particular, el Jurado señala que Avanza País no presentó los escritos de renuncia correspondientes de quienes inicialmente fueron anunciados como integrantes de la fórmula presidencial, requisito indispensable para validar una modificación de candidaturas.

“La organización política ha omitido presentar los documentos y/o escritos de renuncias (…) en ese sentido, a consideración de este Colegiado y para un mejor resolver, dispone requerir a la organización política proceda a subsanar la omisión incurrida”, se lee en la resolución emitida por el JNE. Además, el organismo electoral precisa que la inadmisibilidad no implica un rechazo definitivo, sino la necesidad de que el partido cumpla con las exigencias formales establecidas en la normativa electoral vigente.

En ese marco, el Jurado Nacional de Elecciones otorgó a Avanza País un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones detectadas y presentar la documentación faltante. De no hacerlo dentro del tiempo establecido, la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial podría ser declarada improcedente, lo que impediría su participación en la contienda electoral.

La decisión del JNE se enmarca en su función de garantizar la transparencia, legalidad y predictibilidad del proceso electoral, así como el cumplimiento estricto de los requisitos por parte de las organizaciones políticas. Hasta el momento, Avanza País no ha emitido un pronunciamiento público sobre la resolución ni ha detallado los pasos que seguirá para corregir las observaciones formuladas por la autoridad electoral.

