Ciro Castillo: PJ revisará HOY la apelación contra detención preliminar de 15 días

El Poder Judicial revisará este martes 23 de diciembre el recurso de apelación presentado por la defensa de Ciro Castillo Rojo Salas, suspendido gobernador regional del Callao, con el que busca anular la orden de detención preliminar por 15 días dictada en su contra en el marco del caso conocido como ‘Los Socios del Callao’.

La audiencia estará a cargo de la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao, que deberá evaluar si deja sin efecto la medida emitida el pasado 9 de diciembre por el juez Edie Solórzano. Dicha resolución fue adoptada a pedido de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, como parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao (Gore Callao).

Castillo Rojo Salas, quien actualmente se encuentra en condición de no habido, solicitó al colegiado que revoque la resolución apelada y ordene su inmediata libertad. Su defensa sostiene que la detención preliminar carece de sustento legal y que no existen elementos suficientes que justifiquen la medida restrictiva de su libertad.

Además del recurso presentado por el suspendido gobernador regional, la Sala Penal también analizará otras apelaciones similares interpuestas por personas vinculadas a la misma investigación fiscal, todas ellas comprendidas en la disposición judicial que autorizó las detenciones y allanamientos en el marco del presunto esquema criminal.

GOBERNADOR PRÓFUGO

Como parte de estas diligencias, la Fiscalía, en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó en la madrugada del 15 de diciembre un allanamiento a la vivienda de Ciro Castillo. Esta intervención formó parte de un megaoperativo simultáneo que incluyó el registro de otros 26 inmuebles relacionados con funcionarios y contratistas del Gobierno Regional del Callao.

Según la tesis del Ministerio Público, la presunta organización criminal, que habría tenido como cabecilla a Castillo Rojo Salas, operaba manipulando procesos de contratación pública tanto en el Gore Callao como en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed). Estas acciones ilícitas habrían generado un perjuicio económico estimado en S/ 1.461.121,10.

La decisión que adopte la Primera Sala Penal de Apelaciones será clave para el curso de la investigación, pues podría confirmar o revocar las medidas coercitivas dictadas contra los investigados. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las indagaciones para determinar responsabilidades penales en uno de los casos de presunta corrupción más relevantes en la región Callao en los últimos años.

