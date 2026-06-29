ONPE llega al 100% de actas contabilizadas: Keiko Fujimori gana con menos de 50 mil votos

Luego de casi un mes de espera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de contabilizar las 92.766 actas de votación a nivel nacional este lunes 29 de junio, que da como ganadora a la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Con menos de 50 mil votos, la hija del último autócrata del Perú se posiciona como la virtual presidenta. Según el conteo final, Fuerza Popular obtuvo 9 millones 223 mil 396 votos; mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, 9 millones 173 mil 755 votos.

El conteo se realizó en 126 centros de cómputo de la ONPE y terminaron cuando el Jurado Electoral Especial (JEE), a través de sus distintos juzgados, resolvieron las actas observadas por incidencias o inconsistencias.

Durante el conteo de votos, los centros de cómputo habilitó espacios reservados para observadores nacionales e internacionales, así como también a personas de las organizaciones políticas en disputa.

Recordemos que actualmente ya culminaron el conteo de votos generales para la composición de parlamentarios para el próximo Congreso bicameral 2026-2031.

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