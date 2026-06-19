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JNE oficializa a los senadores y diputados del nuevo Congreso bicameral 2026: conoce quiénes son

Política
JNE oficializa a los senadores y diputados del nuevo Congreso bicameral 2026: conoce quiénes son
Agustín Sosa
Agustín Sosa
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció esta tarde del viernes 19 de junio la lista oficial de los próximos parlamentarios que integrarán el nuevo Congreso bicameral 2026, el cual será ocupado por la cámara baja de diputados y la cámara alta de senadores. En total, ambos poderes legislativos albergarán 290 padres de la patria.

En estas últimas Elecciones Generales, la ciudadanía peruana no dio un respaldo masivo a ningún partido, lo que significa que todas las bancadas son contadas como minorías. No existe en ninguna cámara un partido mayoritario.

Latina Noticias realizó un conteo de senadores y diputados por partido político para que sepas quiénes gobernarán desde el Congreso desde este 2026 hasta el 2031.

Senadores y diputados, ¿cómo estára repartido el poder legislativo?

Antes de continuar con las listas, debes saber como se han distribuido los escaños tras el recuento de votos para parlamentarios en el Perú, donde destaca en todas las instancias, una fragmentación.

En el Senado, la bancada con más control es Fuerza Popular, con 22 senadores de los 60 escaños. Sin embargo, Juntos por el Perú (14) y Renovación Popular (8) le siguen como otras fuerzas políticas determinantes. Pese a ello, ningún partido alcanza la mayoría absoluta de 31 senadores.

En la cámara baja de diputados, nuevamente Fuerza Popular es la bancada con mayor número de parlamentarios (39), albergando el 30%; sin embargo, queda por 26 escaños debajo de la mayoría absoluta. Pese a ello, la bancada fujimorista, con Juntos por el Perú y Renovación Popular, albergarán más del 77.7% del poder de esta cámara. El resto está complementado con los partidos Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación.

Fuerza Popular

Siendo el que tiene más representación en ambas cámaras, algunas caras antiguas vuelven entre sus filas gracias a la ley de reelección congresal. Entre ellos tenemos a Rosángela Barbarán (diputados), Alejandro Aguinaga (senador) o Patrricia Juárez (senadora).

Los 22 senadores de Fuerza Popular

Senador Bancada
1 Miguel Angel Torres Morales Fuerza Popular
2 Martha Gladys Chávez Cossio Fuerza Popular
3 Fernando Miguel Rospigliosi Capurro Fuerza Popular
4 Carmen Patricia Juárez Gallegos Fuerza Popular
5 Martha Lupe Moyano Delgado Fuerza Popular
6 César Augusto Astudillo Salcedo Fuerza Popular
7 Carlos Fernando Mesía Ramírez Fuerza Popular
8 José Verli Arista Arbildo Fuerza Popular
9 Nilsa Merli Chacón Trujillo Fuerza Popular
10 Segundo Leocadio Tapia Bernal Fuerza Popular
11 Jacques Rodrich Salomón Ackerman Fuerza Popular
12 Rafael Gustavo Yamashiro Oré Fuerza Popular
13 David Julio Jiménez Heredia Fuerza Popular
14 Víctor Seferino Flores Ruiz Fuerza Popular
15 Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco Fuerza Popular
16 Marco Enrique Miyashiro Arashiro Fuerza Popular
17 Elard Galo Melgar Valdez Fuerza Popular
18 Juan Carlos del Aguila Cardenas Fuerza Popular
19 Karla Melissa Schaefer Cuculiza Fuerza Popular
20 Víctor Manuel Noriega Reátegui Fuerza Popular
21 Héctor José Ventura Ángel Fuerza Popular
22 Jorge Velásquez Portocarrero Fuerza Popular

Senadores de Fuerza Popular – Congreso Bicameral 2026.

Los 39 diputados de Fuerza Popular

Diputado Bancada
1 Royser Castro Grandez Fuerza Popular
2 Mery Eliana Infantes Castañeda Fuerza Popular
3 Luzmila María del Carmen Gamarra Pita Fuerza Popular
4 Carlos Dominguez Herrera Fuerza Popular
5 Segundo Cenobio Ticlia Rafael Fuerza Popular
6 Auristela Ana Obando Morgan Fuerza Popular
7 Ángel Bruno Bobadilla Galindo Fuerza Popular
8 Karina Julissa Beteta Rubín Fuerza Popular
9 Carlos Alberto Zegarra Sánchez Fuerza Popular
10 Ana Bertha Patiño Urco Fuerza Popular
11 Gilmer Trujillo Zegarra Fuerza Popular
12 Leticia Maruja Leiva Baylon Fuerza Popular
13 Gianmarco Antonio Quezada Castro Fuerza Popular
14 José Marvin Palma Mendoza Fuerza Popular
15 Javier Alejandro Castro Cruz Fuerza Popular
16 Cecilia Isabel Chacón de Vettori Fuerza Popular
17 Diethell Columbus Murata Fuerza Popular
18 Rosangela Andrea Barbarán Reyes Fuerza Popular
19 Pier Paolo Figari Mendoza Fuerza Popular
20 Pierangeli Daniela Dodero Jovich Fuerza Popular
21 Marco Antonio Pacheco Quispe Fuerza Popular
22 Flor de Jesús Meza Rivera Fuerza Popular
23 Gladys Griselda Andrade Salguero de Álvarez Fuerza Popular
24 Alexander Salas Rivera Fuerza Popular
25 Nary Benvinda Pinasco Montenegro Fuerza Popular
26 César Manuel Vidaurre Floridas Fuerza Popular
27 Ana Luisa Yuffra Lugo Fuerza Popular
28 John Brayam Valqui Ordóñez Fuerza Popular
29 Liz Huli Mendoza Bernedo Fuerza Popular
30 Eduardo Enrique Castillo Rivas Fuerza Popular
31 Carmela Paucara Paxi Fuerza Popular
32 César Manuel Revilla Villanueva Fuerza Popular
33 María Luisa Silupu Inga Fuerza Popular
34 Luis Arturo Alegría García Fuerza Popular
35 Francisco Javier Gatica Vega Fuerza Popular
36 Rafael Aldo Celiz Castillo Fuerza Popular
37 María Candelaria Ramos Rosales Fuerza Popular
38 Jessica Lizbeth Navas Sánchez Fuerza Popular
39 Jaime Américo Abensur Pinasco Fuerza Popular

Juntos por el Perú

El partido que lleva a Roberto Sánchez como candidato presidencial ha copado la segunda fuerza política con mayor poder en ambas cámaras, con representación más regional que capitalina, a diferencia de la bancada de Fuerza Popular.

Senadores de Juntos por el Perú

Senador Bancada
1 José Mercedes Castillo Terrones Juntos por el Perú
2 Silvana Emperatriz Robles Araujo Juntos por el Perú
3 Bernardo Jaime Quito Sarmiento Juntos por el Perú
4 Saúl Andrés Armacanqui Morales Juntos por el Perú
5 Iber Antenor Maraví Olarte Juntos por el Perú
6 Andrés Avelino Ramos Huilca Juntos por el Perú
7 Edison Humberto Morales Ramírez Juntos por el Perú
8 Wilfredo Verano Saravia Juntos por el Perú
9 Joaquín Yauri Tunque Juntos por el Perú
10 Serafín Andrés Luján Juntos por el Perú
11 Hugo Isaac Ccahuana Aymachoque Juntos por el Perú
12 Víctor Raúl Cutipa Cama Juntos por el Perú
13 Percy Herbert Osorio Palpan Juntos por el Perú
14 José Moisés Chipana Chipana Juntos por el Perú

Diputados de Juntos por el Perú

Diputado Bancada
1 Daniel Jefferson Varas Seguin Juntos por el Perú
2 Jesús Pérez Alccahuaman Juntos por el Perú
3 Luz Mérida Soto Ferrari Juntos por el Perú
4 Amalia Emilia Palomino Pacheco Juntos por el Perú
5 Alejandro José Manay Pillaca Juntos por el Perú
6 Pilar Sulca Castillo Juntos por el Perú
7 Gabriel Robertino Gonzales Delgado Juntos por el Perú
8 Jennifer Noelia Paredes Navarro Juntos por el Perú
9 Juan Amilcar Villanueva Calderón Juntos por el Perú
10 Jessica Roxana Guevara Ramírez Juntos por el Perú
11 Luis Ángel Jibaja Ramos Juntos por el Perú
12 Analí Márquez Huanca Juntos por el Perú
13 Julian Luis Pérez Mallqui Juntos por el Perú
14 Catherin Norma Palomino Casavilca Juntos por el Perú
15 Héctor Guillén Valencia Juntos por el Perú
16 Yuli Liliana Ambrosio Domínguez Juntos por el Perú
17 Marco Antonio Flores Valdizán Juntos por el Perú
18 Marlon Alberto Aguirre Ramos Juntos por el Perú
19 Marino Teófilo Lavado Valdivia Juntos por el Perú
20 Ernesto Alonzo Zunini Yerren Juntos por el Perú
21 Giannina Iris Avendaño Vilca Juntos por el Perú
22 Azucena Isla Rojas Juntos por el Perú
23 James Arturo Holguín Aguirre Juntos por el Perú
24 Haydee Celinda Poma Huamani Juntos por el Perú
25 Graciela Chipana Condori Juntos por el Perú
26 Remigio Condori Flores Juntos por el Perú
27 Jessica Sadith Pérez Quispe Juntos por el Perú
28 César Hugo Tito Rojas Juntos por el Perú
29 Olver Peña Córdova Juntos por el Perú
30 Jacqueline Viviana Tapullima Insapillo Juntos por el Perú
31 Svieta Valia Fernández Gonzalez Juntos por el Perú
32 Oswar Elvis Cahuaza Mitivire Juntos por el Perú

Renovación Popular

La bancada conservadora de Renovación Popular es la tercera que concentra más poder. Hasta la publicación de esta nota con las listas oficiales, se sabe que su lider, Rafael López Aliaga, no aceptará su curúl como senador, pero la JNE advirtió que este es imposible y que le da la potestad al Congreso de resolver este caso. Sí el caso termina con el apercibimiento de la ley actual, este partido tendría un escaño menos.

Senadores de Renovación Popular

Senador Bancada
1 Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla Renovación Popular
2 Miguel Ángel Velásquez García Renovación Popular
3 María de los Milagros Jackeline Martínez de Aguayo Renovación Popular
4 María Lourdes Pía Luisa Alcorta Renovación Popular
5 Francisco José Calixto Giampietri Renovación Popular
6 Alejandro Muñante Barrios Renovación Popular
7 Estanislao Edgar Mancha Pineda Renovación Popular
8 Katherine Milagros Ampuero Meza Renovación Popular
9 Francisco José Calixto Giampietri Renovación Popular
10 Miguel Ángel Velásquez García Renovación Popular

Diputados de Renovación Popular

 

Diputado Bancada
1 Christian Aranda Vásquez Renovación Popular
2 Carlos Alberto Yalta Sotelo Renovación Popular
3 Mady Verónica Yonz Núñez Renovación Popular
4 Diego Alonso Fernando Bazán Calderón Renovación Popular
5 María Jessica Córdova Lobatón Renovación Popular
6 Norma Martina Yarrow Lumbreras Renovación Popular
7 José Isidro Baella Malca Renovación Popular
8 Roxana María Rocha Gallegos Renovación Popular
9 Gustavo Alexander Segura Figueroa Renovación Popular
10 Javier José María Cipriani Thorne Renovación Popular
11 Frank Krklec Torres Renovación Popular
12 Paola Isabel Martínez Paitan Renovación Popular
13 Aldo Antonio Bravo Quispe Renovación Popular
14 Leo Miguel de Paz Lancho Renovación Popular
15 Jorge Arturo Zeballos Aponte Renovación Popular
16 Felix See Hung Chang Apuy Renovación Popular

Buen Gobierno

El partido denominado de centro y dirigido por Jorge Nieto. Sus congresistas son mayoritariamente catedráticos y académicos que, en algunos casos, es su primera vez en este tipo de funciones estatales. Sin embargo, una de sus caras más conocidas es Patricia Iturregui, quien fue canciller de Dina Boluarte, lo que ha causado controversias. Un dato no menor es que, a pesar de ser menos parlamentarios en el Senado, han obtenido mayores votos para la Cámara de Diputados.

Senadores de Buen Gobierno

Senador Bancada
1 Carlos David Caballero León Buen Gobierno
2 Nora Bonifaz Carmona Buen Gobierno
3 Susana Flor de María Matute Charun Buen Gobierno
4 Juver Nilson Flores Suarez Buen Gobierno
5 Patricia Milagros Iturregui Byrne Buen Gobierno
6 Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra Buen Gobierno
7 Jorge Octavio Gavidia Rodríguez Buen Gobierno

Diputados de Buen Gobierno

Diputado Bancada
1 Edgar Denver Gonzales Polar Buen Gobierno
2 Gloria Charito Hirache Pizarro Buen Gobierno
3 Fernando Alberto García Huby Buen Gobierno
4 Edwin Espinoza Huilca Buen Gobierno
5 Lila Marianela Prado Vallejos Buen Gobierno
6 Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet Buen Gobierno
7 Nora María Llaque Linares Buen Gobierno
8 Segundo Juan Castrejón Fernández Buen Gobierno
9 Óscar de Jesús Reto Otero Buen Gobierno
10 Hilda Judit Fernández de la Torre Buen Gobierno
11 Luis Eliseo Quispe Candia Buen Gobierno
12 Jessica Benítez Barrionuevo Buen Gobierno
13 Rossana Herminia Alayza Maccera Buen Gobierno
14 Romina Alejandra Uribe Saenz Buen Gobierno
15 Nathaly Milagros Molina Soto Buen Gobierno
16 Milagros Karina Santana Vera Buen Gobierno
17 Nery Rodolfo Fernández Nina Buen Gobierno
18 Miguel Feliz Huaman Cornejo Buen Gobierno

OBRAS

El partido del ya voceado candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ricardo Belmont, fue una gran sorpresa durante las últimas semanas de campaña política de las Elecciones Generales 2026. Es la segunda bancada más pequeña del nuevo Congreso, con 5 escaños en el Senado y 14 en la Cámara de Diputados.

Senadores de OBRAS

Senador Bancada
1 Juana Gisela Ticona Cohaila Obras
2 Roger Miguel Astucuri Laura Obras
3 Walter Francisco Gago Rodríguez Obras
4 Agripina María del Pilar Flores Cordova Obras
5 Daniel Hugo Barragan Coloma Obras

Diputados por Obras

Diputado Bancada
1 Edgar Adrian Alvaron de la Cruz Obras
2 Luis Aurelio Masco Caceres Obras
3 Herber López Letona Obras
4 José Ricardo Yataco Torrealva Obras
5 Máximo Peralta Jorpa Obras
6 Demetrio Flavio Valqui Calderón Obras
7 Jenny Cristina Samanez Gonzales Vigil Obras
8 Víctor Eduardo Piñan Mamani Obras
9 Andrea Dayna Medina Stein Obras
10 Raúl Jesús Camargo Porta Obras
11 Arturo Eusebio Padilla Obras
12 Henry Antonio Albañil Carmona Obras
13 Dina Irene Hancco Hancco Obras
14 Juan César Cabrera Nieto Obras

Ahora Nación

A pesar la bancada con menos congresista, mantiene una de las que ha obtenido mayor votación por representante. El principal, y el que obtuvo más votos en toda las Elecciones Generales 2026, es Harvey Colchado, el expolicía de investigación de la Diviac, la ya extinta agrupación policial que se encargaba de los delitos de alta complejidad, como corrupción. También tiene entre sus filas a su excandidato a la presidencial, López Chau, y figuras recordadas, como al expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

Senadores de Ahora Nación

Senador Bancada
1 Pablo Alfonso López Chau Nava Ahora Nación
2 Mirtha Esther Vásquez Chuquilin Ahora Nación
3 Jaime Ricardo Delgado Zegarra Ahora Nación
4 Ruth Luque Ibarra Ahora Nación

Diputados de Ahora Nación

Diputado Bancada
1 José Miguel Marcelo Salazar Ahora Nación
2 Marleny Bibiana Arminta Valencia Ahora Nación
3 Freshman Buitron Martínez Ahora Nación
4 César Augusto Holguin Loaiza Ahora Nación
5 César Augusto Muedas Balbiese Ahora Nación
6 Harvey Julio Colchado Huamani Ahora Nación
7 Indira Isabel Huilca Flores Ahora Nación
8 Ángel Renato Meneses Crispin Ahora Nación
9 Bernardino Jair Manrique Olivera Ahora Nación
10 Jesús Jhonny Canta Hilario Ahora Nación
11 Helard Bladimir Sonco Villanueva Ahora Nación

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