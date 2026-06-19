JNE oficializa a los senadores y diputados del nuevo Congreso bicameral 2026: conoce quiénes son

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció esta tarde del viernes 19 de junio la lista oficial de los próximos parlamentarios que integrarán el nuevo Congreso bicameral 2026, el cual será ocupado por la cámara baja de diputados y la cámara alta de senadores. En total, ambos poderes legislativos albergarán 290 padres de la patria.

En estas últimas Elecciones Generales, la ciudadanía peruana no dio un respaldo masivo a ningún partido, lo que significa que todas las bancadas son contadas como minorías. No existe en ninguna cámara un partido mayoritario.

Latina Noticias realizó un conteo de senadores y diputados por partido político para que sepas quiénes gobernarán desde el Congreso desde este 2026 hasta el 2031.

Senadores y diputados, ¿cómo estára repartido el poder legislativo?

Antes de continuar con las listas, debes saber como se han distribuido los escaños tras el recuento de votos para parlamentarios en el Perú, donde destaca en todas las instancias, una fragmentación.

En el Senado, la bancada con más control es Fuerza Popular, con 22 senadores de los 60 escaños. Sin embargo, Juntos por el Perú (14) y Renovación Popular (8) le siguen como otras fuerzas políticas determinantes. Pese a ello, ningún partido alcanza la mayoría absoluta de 31 senadores.

En la cámara baja de diputados, nuevamente Fuerza Popular es la bancada con mayor número de parlamentarios (39), albergando el 30%; sin embargo, queda por 26 escaños debajo de la mayoría absoluta. Pese a ello, la bancada fujimorista, con Juntos por el Perú y Renovación Popular, albergarán más del 77.7% del poder de esta cámara. El resto está complementado con los partidos Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación.

Fuerza Popular

Siendo el que tiene más representación en ambas cámaras, algunas caras antiguas vuelven entre sus filas gracias a la ley de reelección congresal. Entre ellos tenemos a Rosángela Barbarán (diputados), Alejandro Aguinaga (senador) o Patrricia Juárez (senadora).

Los 22 senadores de Fuerza Popular

N° Senador Bancada 1 Miguel Angel Torres Morales Fuerza Popular 2 Martha Gladys Chávez Cossio Fuerza Popular 3 Fernando Miguel Rospigliosi Capurro Fuerza Popular 4 Carmen Patricia Juárez Gallegos Fuerza Popular 5 Martha Lupe Moyano Delgado Fuerza Popular 6 César Augusto Astudillo Salcedo Fuerza Popular 7 Carlos Fernando Mesía Ramírez Fuerza Popular 8 José Verli Arista Arbildo Fuerza Popular 9 Nilsa Merli Chacón Trujillo Fuerza Popular 10 Segundo Leocadio Tapia Bernal Fuerza Popular 11 Jacques Rodrich Salomón Ackerman Fuerza Popular 12 Rafael Gustavo Yamashiro Oré Fuerza Popular 13 David Julio Jiménez Heredia Fuerza Popular 14 Víctor Seferino Flores Ruiz Fuerza Popular 15 Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco Fuerza Popular 16 Marco Enrique Miyashiro Arashiro Fuerza Popular 17 Elard Galo Melgar Valdez Fuerza Popular 18 Juan Carlos del Aguila Cardenas Fuerza Popular 19 Karla Melissa Schaefer Cuculiza Fuerza Popular 20 Víctor Manuel Noriega Reátegui Fuerza Popular 21 Héctor José Ventura Ángel Fuerza Popular 22 Jorge Velásquez Portocarrero Fuerza Popular

Senadores de Fuerza Popular – Congreso Bicameral 2026.

Los 39 diputados de Fuerza Popular

N° Diputado Bancada 1 Royser Castro Grandez Fuerza Popular 2 Mery Eliana Infantes Castañeda Fuerza Popular 3 Luzmila María del Carmen Gamarra Pita Fuerza Popular 4 Carlos Dominguez Herrera Fuerza Popular 5 Segundo Cenobio Ticlia Rafael Fuerza Popular 6 Auristela Ana Obando Morgan Fuerza Popular 7 Ángel Bruno Bobadilla Galindo Fuerza Popular 8 Karina Julissa Beteta Rubín Fuerza Popular 9 Carlos Alberto Zegarra Sánchez Fuerza Popular 10 Ana Bertha Patiño Urco Fuerza Popular 11 Gilmer Trujillo Zegarra Fuerza Popular 12 Leticia Maruja Leiva Baylon Fuerza Popular 13 Gianmarco Antonio Quezada Castro Fuerza Popular 14 José Marvin Palma Mendoza Fuerza Popular 15 Javier Alejandro Castro Cruz Fuerza Popular 16 Cecilia Isabel Chacón de Vettori Fuerza Popular 17 Diethell Columbus Murata Fuerza Popular 18 Rosangela Andrea Barbarán Reyes Fuerza Popular 19 Pier Paolo Figari Mendoza Fuerza Popular 20 Pierangeli Daniela Dodero Jovich Fuerza Popular 21 Marco Antonio Pacheco Quispe Fuerza Popular 22 Flor de Jesús Meza Rivera Fuerza Popular 23 Gladys Griselda Andrade Salguero de Álvarez Fuerza Popular 24 Alexander Salas Rivera Fuerza Popular 25 Nary Benvinda Pinasco Montenegro Fuerza Popular 26 César Manuel Vidaurre Floridas Fuerza Popular 27 Ana Luisa Yuffra Lugo Fuerza Popular 28 John Brayam Valqui Ordóñez Fuerza Popular 29 Liz Huli Mendoza Bernedo Fuerza Popular 30 Eduardo Enrique Castillo Rivas Fuerza Popular 31 Carmela Paucara Paxi Fuerza Popular 32 César Manuel Revilla Villanueva Fuerza Popular 33 María Luisa Silupu Inga Fuerza Popular 34 Luis Arturo Alegría García Fuerza Popular 35 Francisco Javier Gatica Vega Fuerza Popular 36 Rafael Aldo Celiz Castillo Fuerza Popular 37 María Candelaria Ramos Rosales Fuerza Popular 38 Jessica Lizbeth Navas Sánchez Fuerza Popular 39 Jaime Américo Abensur Pinasco Fuerza Popular Juntos por el Perú El partido que lleva a Roberto Sánchez como candidato presidencial ha copado la segunda fuerza política con mayor poder en ambas cámaras, con representación más regional que capitalina, a diferencia de la bancada de Fuerza Popular. Senadores de Juntos por el Perú

N° Senador Bancada 1 José Mercedes Castillo Terrones Juntos por el Perú 2 Silvana Emperatriz Robles Araujo Juntos por el Perú 3 Bernardo Jaime Quito Sarmiento Juntos por el Perú 4 Saúl Andrés Armacanqui Morales Juntos por el Perú 5 Iber Antenor Maraví Olarte Juntos por el Perú 6 Andrés Avelino Ramos Huilca Juntos por el Perú 7 Edison Humberto Morales Ramírez Juntos por el Perú 8 Wilfredo Verano Saravia Juntos por el Perú 9 Joaquín Yauri Tunque Juntos por el Perú 10 Serafín Andrés Luján Juntos por el Perú 11 Hugo Isaac Ccahuana Aymachoque Juntos por el Perú 12 Víctor Raúl Cutipa Cama Juntos por el Perú 13 Percy Herbert Osorio Palpan Juntos por el Perú 14 José Moisés Chipana Chipana Juntos por el Perú Diputados de Juntos por el Perú

N° Diputado Bancada 1 Daniel Jefferson Varas Seguin Juntos por el Perú 2 Jesús Pérez Alccahuaman Juntos por el Perú 3 Luz Mérida Soto Ferrari Juntos por el Perú 4 Amalia Emilia Palomino Pacheco Juntos por el Perú 5 Alejandro José Manay Pillaca Juntos por el Perú 6 Pilar Sulca Castillo Juntos por el Perú 7 Gabriel Robertino Gonzales Delgado Juntos por el Perú 8 Jennifer Noelia Paredes Navarro Juntos por el Perú 9 Juan Amilcar Villanueva Calderón Juntos por el Perú 10 Jessica Roxana Guevara Ramírez Juntos por el Perú 11 Luis Ángel Jibaja Ramos Juntos por el Perú 12 Analí Márquez Huanca Juntos por el Perú 13 Julian Luis Pérez Mallqui Juntos por el Perú 14 Catherin Norma Palomino Casavilca Juntos por el Perú 15 Héctor Guillén Valencia Juntos por el Perú 16 Yuli Liliana Ambrosio Domínguez Juntos por el Perú 17 Marco Antonio Flores Valdizán Juntos por el Perú 18 Marlon Alberto Aguirre Ramos Juntos por el Perú 19 Marino Teófilo Lavado Valdivia Juntos por el Perú 20 Ernesto Alonzo Zunini Yerren Juntos por el Perú 21 Giannina Iris Avendaño Vilca Juntos por el Perú 22 Azucena Isla Rojas Juntos por el Perú 23 James Arturo Holguín Aguirre Juntos por el Perú 24 Haydee Celinda Poma Huamani Juntos por el Perú 25 Graciela Chipana Condori Juntos por el Perú 26 Remigio Condori Flores Juntos por el Perú 27 Jessica Sadith Pérez Quispe Juntos por el Perú 28 César Hugo Tito Rojas Juntos por el Perú 29 Olver Peña Córdova Juntos por el Perú 30 Jacqueline Viviana Tapullima Insapillo Juntos por el Perú 31 Svieta Valia Fernández Gonzalez Juntos por el Perú 32 Oswar Elvis Cahuaza Mitivire Juntos por el Perú

Renovación Popular

La bancada conservadora de Renovación Popular es la tercera que concentra más poder. Hasta la publicación de esta nota con las listas oficiales, se sabe que su lider, Rafael López Aliaga, no aceptará su curúl como senador, pero la JNE advirtió que este es imposible y que le da la potestad al Congreso de resolver este caso. Sí el caso termina con el apercibimiento de la ley actual, este partido tendría un escaño menos.

Senadores de Renovación Popular

N° Senador Bancada 1 Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla Renovación Popular 2 Miguel Ángel Velásquez García Renovación Popular 3 María de los Milagros Jackeline Martínez de Aguayo Renovación Popular 4 María Lourdes Pía Luisa Alcorta Renovación Popular 5 Francisco José Calixto Giampietri Renovación Popular 6 Alejandro Muñante Barrios Renovación Popular 7 Estanislao Edgar Mancha Pineda Renovación Popular 8 Katherine Milagros Ampuero Meza Renovación Popular 9 Francisco José Calixto Giampietri Renovación Popular 10 Miguel Ángel Velásquez García Renovación Popular Diputados de Renovación Popular N° Diputado Bancada 1 Christian Aranda Vásquez Renovación Popular 2 Carlos Alberto Yalta Sotelo Renovación Popular 3 Mady Verónica Yonz Núñez Renovación Popular 4 Diego Alonso Fernando Bazán Calderón Renovación Popular 5 María Jessica Córdova Lobatón Renovación Popular 6 Norma Martina Yarrow Lumbreras Renovación Popular 7 José Isidro Baella Malca Renovación Popular 8 Roxana María Rocha Gallegos Renovación Popular 9 Gustavo Alexander Segura Figueroa Renovación Popular 10 Javier José María Cipriani Thorne Renovación Popular 11 Frank Krklec Torres Renovación Popular 12 Paola Isabel Martínez Paitan Renovación Popular 13 Aldo Antonio Bravo Quispe Renovación Popular 14 Leo Miguel de Paz Lancho Renovación Popular 15 Jorge Arturo Zeballos Aponte Renovación Popular 16 Felix See Hung Chang Apuy Renovación Popular Buen Gobierno El partido denominado de centro y dirigido por Jorge Nieto. Sus congresistas son mayoritariamente catedráticos y académicos que, en algunos casos, es su primera vez en este tipo de funciones estatales. Sin embargo, una de sus caras más conocidas es Patricia Iturregui, quien fue canciller de Dina Boluarte, lo que ha causado controversias. Un dato no menor es que, a pesar de ser menos parlamentarios en el Senado, han obtenido mayores votos para la Cámara de Diputados. Senadores de Buen Gobierno N° Senador Bancada 1 Carlos David Caballero León Buen Gobierno 2 Nora Bonifaz Carmona Buen Gobierno 3 Susana Flor de María Matute Charun Buen Gobierno 4 Juver Nilson Flores Suarez Buen Gobierno 5 Patricia Milagros Iturregui Byrne Buen Gobierno 6 Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra Buen Gobierno 7 Jorge Octavio Gavidia Rodríguez Buen Gobierno Diputados de Buen Gobierno

N° Diputado Bancada 1 Edgar Denver Gonzales Polar Buen Gobierno 2 Gloria Charito Hirache Pizarro Buen Gobierno 3 Fernando Alberto García Huby Buen Gobierno 4 Edwin Espinoza Huilca Buen Gobierno 5 Lila Marianela Prado Vallejos Buen Gobierno 6 Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet Buen Gobierno 7 Nora María Llaque Linares Buen Gobierno 8 Segundo Juan Castrejón Fernández Buen Gobierno 9 Óscar de Jesús Reto Otero Buen Gobierno 10 Hilda Judit Fernández de la Torre Buen Gobierno 11 Luis Eliseo Quispe Candia Buen Gobierno 12 Jessica Benítez Barrionuevo Buen Gobierno 13 Rossana Herminia Alayza Maccera Buen Gobierno 14 Romina Alejandra Uribe Saenz Buen Gobierno 15 Nathaly Milagros Molina Soto Buen Gobierno 16 Milagros Karina Santana Vera Buen Gobierno 17 Nery Rodolfo Fernández Nina Buen Gobierno 18 Miguel Feliz Huaman Cornejo Buen Gobierno OBRAS El partido del ya voceado candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ricardo Belmont, fue una gran sorpresa durante las últimas semanas de campaña política de las Elecciones Generales 2026. Es la segunda bancada más pequeña del nuevo Congreso, con 5 escaños en el Senado y 14 en la Cámara de Diputados. Senadores de OBRAS

N° Senador Bancada 1 Juana Gisela Ticona Cohaila Obras 2 Roger Miguel Astucuri Laura Obras 3 Walter Francisco Gago Rodríguez Obras 4 Agripina María del Pilar Flores Cordova Obras 5 Daniel Hugo Barragan Coloma Obras Diputados por Obras