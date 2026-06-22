ONPE: partidos políticos lideran participación en Elecciones Regionales y Municipales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó cambios significativos en la participación de organizaciones políticas de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Según los datos difundidos por la entidad, el próximo proceso electoral registrará una presencia histórica de partidos políticos en competencia, mientras que los movimientos regionales alcanzarán su nivel más bajo desde su creación en 2002.

La información resulta relevante porque evidencia una modificación en la composición de las organizaciones que disputarán cargos regionales y municipales, en un contexto marcado por el debate sobre el futuro de los movimientos regionales y su peso dentro del sistema político peruano.

De acuerdo con la ONPE, para las ERM 2026 participarán inicialmente 53 partidos políticos y 28 movimientos regionales. Sin embargo, parte de estas organizaciones decidió agruparse para conformar 10 alianzas electorales, de las cuales cinco son de alcance nacional y cinco de alcance regional.

Como resultado de estas agrupaciones, el proceso electoral incluiría la participación de 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales. La entidad señala que esta configuración difiere considerablemente de la observada en las elecciones desarrolladas durante la última década.

Los datos reflejan que la participación de partidos políticos en 2026 será la más alta registrada desde 2002. En contraste, los movimientos regionales experimentan una reducción sostenida que los lleva a una cifra históricamente baja. Mientras en 2014 llegaron a competir 145 movimientos regionales, para 2026 la cifra se reduciría a 23.

Asimismo, la cantidad total de organizaciones políticas que participarán en las ERM 2026 se asemeja más a los niveles registrados en los procesos electorales de 2002 y 2006 que a los observados entre 2010 y 2022, años en los que el número de organizaciones en competencia fue considerablemente mayor.

Desde la incorporación de los movimientos regionales al sistema electoral, estas organizaciones tuvieron una presencia predominante frente a los partidos políticos. A partir de 2006, la mayoría de circunscripciones regionales y provinciales fueron ganadas por movimientos regionales, tendencia que también comenzó a hacerse visible en el ámbito distrital desde 2010.

MOVIMIENTOS REGIONALES MANTIENEN INFLUENCIA

Pese a la reducción en el número de organizaciones participantes, la ONPE señala que los movimientos regionales continúan mostrando niveles importantes de éxito electoral en determinados ámbitos territoriales.

La entidad destaca que desde 2014 estas organizaciones comenzaron a obtener menos gobiernos regionales, un comportamiento que marca una diferencia respecto de años anteriores. Este cambio adquiere especial relevancia debido a las discusiones que se han desarrollado en los últimos años sobre una eventual eliminación de los movimientos regionales dentro del sistema político.

En el ámbito provincial y distrital, sin embargo, las tasas de éxito de los movimientos regionales se han mantenido relativamente estables desde 2010. Según la ONPE, más de la mitad de estos territorios continúan siendo ganados por este tipo de organizaciones políticas, lo que evidencia que conservan una presencia significativa en los espacios locales.

Por otro lado, el organismo electoral también identifica una recuperación de los partidos políticos después de las ERM 2014. Los resultados de las elecciones de 2026 permitirán observar si esta tendencia continúa consolidándose y cómo evoluciona el equilibrio entre partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales en los distintos niveles de gobierno.

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