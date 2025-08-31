Operativo Ícaro: los detalles reveladores del allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte

El miércoles 27 de agosto tuvo lugar el allanamiento a la casa de San Borja de Nicanor Boluarte, llevado a cabo por fiscales del Eficcop y efectivos policiales, por más de 14 horas. En esta diligencia se buscaba encontrar elementos de prueba a que relacionen al hermano de la presidenta de la República con el empresario Franco Parodi, de la mina “El Dorado”, y el abogado Marco Palacios Meza, hombre de entera confianza de Juan José Santiváñez Antúnez. Todo como parte del operativo Ícaro, en el marco de una investigación por presunta organización criminal liderada por el actual ministro de Justicia.

Entre documentos, celulares y diversos dispositivo, el periodista Rodrigo Cruz accedió en exclusiva a información clave sobre lo incautado en el domicilio del hermano de la presidenta de la República. Además del video que ubica precisamente a Nicanor Boluarte en la oficina del coronel en retiro Percy Tenorio, uno de los investigados de este caso. Cabe señalar que en marzo Punto final reveló que Boluarte visitó en reiteradas ocasiones el edificio en donde se ubica la oficina de Tenorio.

Los fiscales de Eficcop llegaron el miércoles 27 de agosto al complejo residencial de las torres de San Borja, a las 06:05 am, con el objetivo de proceder con el allanamiento de la vivienda de Nicanor Boluarte. Desde este momento un detalle llamó la atención: los que acompañaban a los representantes de la fiscalía eran personal de la comisaría de este distrito. Esto a pesar de la magnitud de la diligencia.

De acuerdo al requerimiento del Poder Judicial, el Equipo 5 del Eficcop informó que contaba con conversaciones por WhatsApp, videos y audios que se extrajo del celular que un testigo protegido les entregó. En ellos, se vinculaba a Nicanor Boluarte con dos personajes: el empresario Franco Parodi de la mina ‘El Dorado’ y el abogado Marco Palacios Meza, hombre de entera confianza del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez Antúnez.

Es así como los fiscales ingresaron a la casa de Nicanor Boluarte, bajo la figura del tercero vinculado, para dar con elementos de prueba que lo relacionen al hermano de la presidenta de la República con estos personajes. Diligencia del Operativo Ícaro, la que forma parte de una investigación sobre una presunta organización criminal liderada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Esta pesquisa se remonta a su gestión como titular del Ministerio del Interior, antes de ser censurado.

De acuerdo al documento fiscal, esta red habría cometido un total de cuatro hechos ilícitos. Entre ellos, se encuentra el presunto favorecimiento con contratos en el Ministerio del Interior al coronel PNP en retiro Percy Tenorio Gamonal, la exigencia de cobros ilegales para evitar el retiro a generales; favorecer con operativos policiales a la minera ‘El Dorado’ en Ayacucho y presuntamente esconder material incriminatorio que podría comprometer al actual ministro de Justicia, quien -según la investigación- era conocido con el apelativo de ‘Cachetón’.

¿QUÉ SE ENCONTRÓ EN EL ALLANAMIENTO?

Tras 14 horas, el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte culminó minutos después de las 8:30 p.m. Su defensa legal, Luis Vivanco señaló que solo se llevaron “cuestiones ordinarias”. “Su celular, USB, cuestiones que todos tenemos en la casa. No han encontrado ninguna evidencia reveladora de nada”, aseguró.

Sin embargo, al viernes 29 de agosto, la fiscal adjunta Melissa Angulo brindó alcances de lo incautado en conferencia de presna de la EFICCOP. “Estos inmuebles donde se ha allanado la casa del tercero vinculado en mención ha sido plausible poder encontrar objetos vinculados al delito que se está investigando”, manifestó Angulo..

Además, Punto Final revela que los fiscales encontraron cuatro páginas del borrador de un informe de fiscalización del Gobierno Regional de Ayacucho a las instalaciones mineras de la empresa ‘El Dorado’, el cual le impedía continuar con su trabajo de extracción de minerales.

VISITAS A LA OFICINA DE TENORIO

La primera visita que realizó el hermano de la presidenta a la oficina de Tenorio fue el 23 de enero. De acuerdo con el testigo protegido, se reunió con el abogado Marco Palacios y el empresario Franco Parodi. El hermano de la presidenta siguió visitando la oficina de Tenorio, que, de acuerdo con el testimonio del testigo protegido, siempre lo hacía previa autorización de la secretaria Julissa Lores Muñoz.

Según el testigo protegido, Nicanor Boluarte acudía a esas instalaciones para tramitar un arraigo laboral que la empresa ‘El Dorado’ le iba a dar y que le serviría para acreditar un trabajo frente a un posible nuevo pedido de detención en su contra. Al respecto, el hermano de la presidenta señaló que no conoce la mina El Dorado. “Nunca he trabajado para ninguna mina. Y nunca he hablado nada de ninguna mina”, acotó.

Cabe señalar que la presunta organización delictiva por la que se investiga a Boluarte habría tenido como centro de operaciones al edificio ubicado en la Avenida República de Panamá en San Isidro, donde Tenorio tiene una oficina de abogados. El mismo lugar que Punto Final puso en evidencia en marzo de este año, cuando reveló que Nicanor Boluarte lo visitó en al menos siete ocasiones durante enero y febrero, poco después de recuperar su libertad.

VIDEO RECOMENDADO