Partidos políticos llevan como candidatos a 105 trabajadores del actual Congreso

No solo hay 88 congresistas actuales que están buscando reelegirse este 12 de abril. También hay 105 trabajadores de distintas oficinas del Congreso que buscan una curul para el siguiente periodo en el Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino.

Las oficinas en las que figuraban como personal en el Congreso, hasta enero de este año, son variadas. Algunos candidatos trabajaban en despachos congresales. Otros, en distintas comisiones y departamentos del Poder Legislativo.

Fuerza Popular es el partido que lleva más trabajadores parlamentarios en sus listas, con 35 candidatos. Luego sigue Perú Libre, con 19. Somos Perú y Alianza Para el Progreso también acumulan nueve candidatos.

¿A qué cargo se postula cada uno de estos candidatos? ¿Qué otras agrupaciones han fichado a trabajadores parlamentarios para estas elecciones 2026? Aquí la tabla completa.

LISTA DE CANDIDATOS QUE TRABAJAN ACTUALMENTE EN EL CONGRESO

Elaborado por la Unidad de Datos y Unidad de Investigación de Latina Noticias.

Fuente: Portal de Transparencia del Congreso y Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones.

**Varios de estos funcionarios han pasado antes por otros despachos u oficinas. Este es solo el más reciente registrado en el Portal de Transparencia

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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