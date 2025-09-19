PCM rechaza pedido de Fiscalía para declarar ilegal a Fuerza Popular

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado en el que cuestiona duramente el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien solicitó a la Corte Suprema declarar ilegal al partido Fuerza Popular.

Para el Ejecutivo, esta decisión excede las competencias del Ministerio Público y pone en riesgo el orden constitucional y democrático del país. En esa línea, la PCM calificó la solicitud de la fiscal de “acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico”.

Asimismo, el documento advierte que no corresponde a ningún órgano de justicia decidir qué agrupaciones políticas deben o no participar en las Elecciones Generales 2026, ya que esta es una decisión que le compete exclusivamente a los ciudadanos a través del voto popular.

En tanto, el Ejecutivo remarcó que, en una democracia, la pluralidad política y el respeto a las instituciones deben garantizarse por encima de intereses particulares o interpretaciones arbitrarias.

Recordó también que el marco legal peruano establece procedimientos específicos para la inscripción, fiscalización y, eventualmente, cancelación de partidos políticos, los cuales deben cumplirse estrictamente para no vulnerar derechos fundamentales.

