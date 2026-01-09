Perú Libre presentará moción de vacancia contra José Jerí por intención de privatizar Petroperú

Segundo Montalvo, congresista por la bancada de Perú Libre, durante la novena sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, anunció que presentará una moción de vacancia contra el presidente interino José Jerí, debido a que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, publicado en Año Nuevo, encaminaría a una futura privatización de Petroperú.

“Nosotros estamos preparando la denuncia contra el ministro de educación, y también la vacancia contra el presidente de la república (…). Y ahí quedamos no solamente por el tema de los maestros, sino el tema de Petroperú, algo delicado, la única industria estratégica que tiene el Perú”, exclamó el congresista Montalvo, quien señala que el decreto representa una privatización encubierta.

El congresista de Perú Libre, detalló que Petroperú es la industria principal estratégica del país, por lo que exhortó a la defensa de la independencia energética de este mineral del sector hidrocarburos.

Dicho decreto ordena medidas extraordinarias en temas económicos y financieros para la reorganización de Petroperú, con el fin de asegurar de “manera inmediata y excepcional” la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos y la seguridad energéticas. Sin embargo, el Congreso de la República ya ha presentado 8 proyectos ley para evitar la privatización de Petroperú.

